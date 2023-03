Counter-Strike 2: Bekannter Cheater bekommt Zugang, kann aber trotzdem nicht spielen

Erlaubt sich Valve einen Scherz mit einem Cheater?

Die Beta von Counter-Strike 2 schlägt in der Shooter-Szene enorme Wellen. Aber Zugang bekam bislang nur ein kleiner Kreis handverlesener Spieler und Spielerinnen, die von Valve auf Basis von jüngster Spielzeit, Vertrauen und Status des Steam-Kontos ausgewählt wurden.

Gerade beim Thema Vertrauen scheint Valve jedoch ein Fehler unterlaufen zu sein. Oder sie finden, es gibt noch nicht genug Memes zu CS2? Denn der ehemalige CS-Profi und überführte Cheater KQLY (ehemals Titan eSports, Vexed Gaming) vermeldet, auf seinem VAC-gebannten Steam-Account Zugang zu Counter-Strike 2 erhalten zu haben. Das nützt ihm aber nichts.

Falls euch die Ankündigung des Nachfolgers von CS:GO entgangen sein sollte, hier gibt's alle Infos:

Zugang zum Hauptmenü

Tatsächlich spielen kann er Counter-Strike 2 nicht, denn offizielle Server sind für Steam-Konten mit VAC-Ban dauerhaft gesperrt. Er muss sich mit dem Hauptmenü des neuen CS2 begnügen. Das wirkt wie ein Fingerzeig von Valve, um Cheater zu warnen, was ihnen entgeht, wenn sie sich nicht an die Regeln halten. Ob das aber die Intention war ... man weiß es nicht.

Jedenfalls sorgt der ganze Umstand auf Twitter für allerlei Erheiterung. Valve ist mal wieder Valve , lautet der Tenor. Einige vermuten, dass sich die Steam-Erfinder mit der Aktion einen Scherz erlauben.

Übrigens kassierte KQLY seinen Bann im privaten Rahmen, nicht etwa bei einem Turnier. Da Valve aber eine rigorose Linie gegen jede Form von Cheating fährt, darf der Profi nicht mehr in E-Sport-Turnieren antreten, was das Ende seiner Karriere bedeutete. Inzwischen lebt der Franzose in Los Angeles und betreibt einen Verleih für Luxusfahrzeuge, wie sein Instagram-Konto zeigt.

In unserem Video oben könnt ihr nicht nur das erste Gameplay von Counter-Strike 2 sehen, sondern bekommt auch einen direkten Grafikvergleich mit CS:GO. Der Nachfolger setzt nämlich auf die modernere Source Engine 2, was sich auch auf wichtige Gameplay-Elemente auswirkt.

Was denkt ihr über die Aktion von Valve? Ein Fehler, ein Scherz oder etwas ganz anderes? Wartet ihr gespannt auf CS2 oder habt sogar Zugang zur Beta bekommen? Lasst es uns in der Kommentarspalte wissen.