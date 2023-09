Damit ihr beim Release von Counter-Strike 2 optimal trefft, gibt's jetzt schon Profi-Tipps

Schon jetzt die optimalen Einstellungen für Counter-Strike 2 finden? Ein Fan hat es geschafft.

Bis Counter-Strike 2 erscheint, dürfte es nicht mehr allzu lange dauern. Der Nachfolger zum wohl populärsten Multiplayer-Shooter der Welt befindet sich bereits seit einigen Monaten in der Closed Beta. Einer der Teilnehmer hat sich nicht nur um Bomben und Terroristen gekümmert, sondern nebenbei auch noch die optimalen Grafikeinstellungen herausgefunden.

Mit optimal meinen wir zur Abwechslung mal nicht schönste Grafik oder maximale FPS , sondern möglichst geringen Input Lag. Das ist für Profis nun mal das A und O in kompetitiven Shootern und viele Optionen in CS2 scheinen einen spürbaren Effekt auf die Eingabeverzögerung zu haben.

Diese Einstellungen sorgen für minimalen Input Lag

Im untenstehenden Reddit-Post seht ihr ein Bild mit sämtlichen getesteten Grafikeinstellungen. Zwischen den niedrigsten und höchsten Voreinstellungen liegt summiert ein Unterschied von stolzen 1,94 ms, was durchaus zwischen Sieg oder Niederlage entscheiden kann.

Noch viel entscheidender ist wenig überraschend Vertical Sync. Schaltet ihr die Kopplung der Bildrate an die Frequenz eures Anzeigegeräts ein, beschert euch das satte 15 ms zusätzlichen Input Lag - ein No Go für Profi-Spieler und solche, die es werden wollen!

Auch die Kantenglättung via MSAA (+0,89 ms), die globale Schattenqualität (+ 0,30 ms) sowie die Umgebungsverdeckung (+0,33 ms) haben große Auswirkungen. Andere Optionen wie Shaderdetail, Partikeldetail oder HDR fallen hingegen kaum ins Gewicht.

Wie wichtig ist euch ein möglichst geringer Input Lag in Counter-Strike und anderen Multiplayer-Shootern? Ist das für euch ein elementar wichtiger Punkt, der sogar darüber entscheidet, ob ihr dem Spiel längerfristig eine Chance gebt? Oder achtet ihr gar nicht so genau darauf, weil ihr einfach nur unkomplizierten Spaß haben wollt? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!