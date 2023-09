Nach Twitch-Update steht jetzt so gut wie fest: Counter-Strike 2 kommt morgen raus

Der Release von CS2 steht offenbar kurz bevor.

Schon vergangene Woche haben es die Camper aus ihren Sniper-Nestern gesungen: Counter-Strike 2 erscheint offenbar diese Woche. Ein kürzlich durchgeführtes Update auf der Streaming-Plattform Twitch hat die Spekulationen um den baldigen Start von Counter-Strike 2 jetzt noch weiter angeheizt.

Twitch feiert jetzt schon den CS2-Release

Was war passiert? Die offizielle Veröffentlichung des Spiels wurde von Valve bisher nicht bestätigt. Doch ein rätselhafter Tweet des offiziellen CS-Twitter-Accounts stellte vergangene Woche die Frage: Was macht ihr nächsten Mittwoch? - und ließ damit viele Fans vermuten, dass Mittwoch, der 27. September 2023, der große Tag sein könnte.

Auf Twitch wird der Release von CS2 bereits jetzt gefeiert. Wie die Streaming-Plattform gestern Abend bekanntgab, wurde die Kategorie Counter-Strike: Global Offensive frühzeitig geändert:

Um das nächste Jahrzehnt von Counter-Strike zu feiern, haben wir den Namen der Kategorie aktualisiert.

Aus Counter-Strike: Global Offensive wurde nun einfach nur Counter-Strike . Laut Twitch sollen Streamer in dieser Kategorie sowohl CS:GO als auch den aktuell noch laufenden Closed-Beta-Test von CS2 streamen können.

In der Regel ändert Twitch den Kategorienamen jedoch nicht eigenmächtig, sondern auf Anregung der Entwickler. Womöglich hat Valve also hier seine Finger im Spiel, womit der Release von CS2 am Mittwoch weitestgehend besiegelt sein dürfte.

Bleibt nur noch die Frage offen: Wird Counter-Strike 2 auch wirklich so heißen? Oder werden sowohl das Global Offensive als auch die 2 überraschend aus dem Namen gestrichen? Möglich wäre es, schließlich ist CS2 letztlich nur ein massives Update für CS:GO.

Twitch ist aber auch dafür bekannt, mehrere Spiele unter einer Kategorie zusammenzufassen: So fasst die Streaming-Plattform etwa World of Warcraft und WoW Classic in einer Kategorie zusammen, dasselbe gilt etwa für Quake. Nahezu sicher scheint also nur, dass CS2 am Mittwoch veröffentlicht wird.