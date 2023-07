Counter-Strike-Profis müssen künftig Strafe zahlen, wenn sie hässliche Schuhe tragen

Manche Fragen beschäftigen die klügsten Köpfe der Erde seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte. Gibt es universelle Wahrheiten? Ist der Baum wirklich umgefallen, wenn es niemand mitbekommt? Wie hätte die Welt ohne eine neunte Staffel Scrubs ausgesehen? Und wichtiger als alle diese Fragen zusammen: Gelten Crocs eigentlich als offene Schuhe?

Die Electronic Sports League, kurz ESL, schafft hier jetzt Klarheit. Und das keine Sekunde zu früh, denn noch 2023 steht das große Turnier IEM Cologne in Deutschland an - wir Deutschen sind schließlich für unseren Hang zu ästhetischer Fußbekleidung bekannt. Die Adilette lässt grüßen.

In einer Überarbeitung der eigenen Wettkampfsatzung legt die ESL klar fest: Crocs gelten als offene Schuhe - und sind damit verboten!

Im überarbeiteten Paragraphen zur Bekleidung heißt es ab jetzt:

Die Spielerinnen und Spieler müssen gewährleisten, dass sie alle in gleichfarbiger Teamkleidung auftreten mit langen Hosen und geschlossenen Schuhen (beispielsweise sind Shorts, Flip-Flops und Crocs nicht erlaubt). Jede Form von Kopfbekleidung ist verboten. Für einen kleineren Verstoß gegen diese Verordnung wird ein Strafgeld von mindestens 250 Dollar verhängt, in schwerwiegenden Fällen (beispielsweise beleidigende Slogans, Teamfarben anderer Teams) dürfen Teammitglieder nicht am Match teilnehmen, bis sie die problematische Kleidung entsorgt haben. Sofern möglich, wird die ESL passende Ersatzkleidung zur Verfügung stellen. ESL-Rulebook 2023

Crocs sind also laut ESL nicht ganz so schlimm wie ein T-Shirt mit Piephahn drauf, aber teilnehmende Sportlerinnen und Sportler müssen trotzdem mindestens 250 Dollar Strafe zahlen, wenn sie auf die Plastikschuhe setzen. Die passende Ersatzkleidung wird den Teams außerdem in Rechnung gestellt beziehungsweise vom Preisgeld abgezogen. Uff.

Warum genau offene Schuhe problematisch sind, wird nicht weiter thematisiert.

Was sind denn bitte Crocs?

Crocs bezeichnen in der Regel spezielle Plastikschuhe des US-Unternehmens Crocs Inc., die sich selbst als Abkömmling klassischer Holzschuhe (Clogs) sehen. In den 2000ern waren Crocs als ziemlich unästhetisches Plastikdingens weitgehend verschrien, mittlerweile hat sich die öffentliche Wahrnehmung merklich ausdifferenziert. Seit Stars wie Justin Bieber oder Ariana Grande mit den - wie wir jetzt wissen - offenen Fußbekleidungen zu sehen waren, gibt es auch glühende Verfechter der Crocs. Jetzt wisst ihr Bescheid.