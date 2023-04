Technik-Panne führt zum vielleicht sonderbarsten CSGO-Wettkampf, den es bisher gab

Stellt euch mal Folgendes vor: Finale der Welsh Open 2022 im Snooker. Joe Perry ist gerade dabei, den neunten Frame zum Turniersieg zu holen, da fällt in der kompletten Halle das Licht aus. Raunen aus dem Publikum, die Spieler tasten sich zu ihren Sesseln, Kommentator Rolf Kalb klärt die Zuschauerinnen und Zuschauer auf, dass erstmal gar nichts mehr geht.

Was bei analogen Sportarten meist zum totalen Stillstand führt, war jetzt bei einer Partie im professionellen CS:GO nicht mehr als eine Randnotiz. Bei den Intel Extreme Masters (IEM Rio 2023) fiel während eines Matches zwischen Heroic und TheMongolZ das Licht aus. Die Spieler verzogen keine Miene und erklärten sich einverstanden, einfach im Dunkeln weiterzuspielen.

Ein Hauch von LAN-Party

Bläulich beleuchtete, fokussiert dreinblickende Gesichter; Monitore und RGB-Hardware als einzige, spärliche Lichtquellen: Wir sind nicht auf einer Netzwerk-Session der 00er-Jahre, sondern in der Gruppenphase der IEM 2023 in Rio de Janeiro. Gut zu erkennen an den wachsamen Blicken der Trainer und der Sponsorenwand im Hintergrund:

Während das Spiel zwischen den E-Sport-Teams TheMongolZ und Heroic auf seinen Höhepunkt zusteuerte, gingen am Veranstaltungsort unvermittelt die Lichter aus. Das brachte die Spieler aber nicht aus der Fassung.

Ihr seht den Lichtausfall im Video vom Livestream bei 10 Stunden und 19 Minuten. Achtet auf das Gesicht von BART4K bei Sekunde 35:

Trotz schwachem Licht gut zu erkennen: Die Spieler lassen sich nicht beeindrucken und spielen die Runde zu Ende. Danach folgt eine kurze Technikpause, um die Lichtsituation zu beheben. Als das jedoch nicht gelingt, einigen sich die Teams kurzerhand darauf, einfach im Dunkeln weiterzuspielen. Es dauerte rund zehn Minuten, bis die Lichter wieder ansprangen.

Seid ihr übrigens schon über das neue Counter-Strike im Bilde? Falls nicht, geht euch hier ein Licht auf:

Für Fans von Counter-Strike sind die Zeiten so aufregend wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr. Valve kündigte jüngst mit Counter-Strike 2 den lange herbeigesehnten Nachfolger an, der tatsächlich ein Engine-Upgrade für CS:GO wird. Oben findet ihr die beliebtesten Artikel zum Thema.

Wie haltet ihr es mit den Lichtern beim Spielen? Zockt ihr lieber im Tunnel der Dunkelheit oder braucht ihr das Licht im Raum, um keine Kopfschmerzen zu bekommen? Und was erhofft ihr euch von Counter-Strike 2? Schreibt es gerne in die Kommentare.