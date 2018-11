Nach einigem hin und her soll Crackdown 3 nun am 15. Februar 2019 erscheinen, das gab Microsoft im Rahmen der X018 bekannt. Kurz nach dieser Ankündigung wurden auch die minimalen und empfohlenen Systemanforderungen mitgeteilt. Die folgende Rechenkraft sollte in eurem PC schlummern, um das Actionspiel flüssig darstellen zu können:

Minimale Hardware

Betriebssystem: Xbox One, Windows 10-Version 14393.0 oder höher

Xbox One, Windows 10-Version 14393.0 oder höher Architektur: x64

x64 DirectX: DirectX 12-API, Hardwarefeatureebene 11

DirectX 12-API, Hardwarefeatureebene 11 Arbeitsspeicher: 8 GB

8 GB Videospeicher: 2 GB

2 GB Prozessor: Intel i5 3470 | AMD FX-6300

Intel i5 3470 | AMD FX-6300 Grafikkarte: Geforce 750 Ti | Radeon R7 260X

Empfohlene Hardware

Betriebssystem: Xbox One, Windows 10-Version 14393.0 oder höher

Xbox One, Windows 10-Version 14393.0 oder höher Architektur: x64

x64 DirectX: DirectX 12-API, Hardwarefeatureebene 11

DirectX 12-API, Hardwarefeatureebene 11 Arbeitsspeicher: 8 GB

8 GB Videospeicher: 4 GB

4 GB Prozessor: Intel i5 4690 | AMD FX-8350

Intel i5 4690 | AMD FX-8350 Grafikkarte: Geforce 970 or Geforce 1060 | Radeon R9 290X or Radeon RX 480

Übrigens: Wer Abonnent des Xbox Game Pass ist, kann Crackdown 3 direkt zum Launch für die Xbox One oder Windows 10 spielen. Es fallen keine Zusatzkosten an.

Ursprünglich sollte Crackdown 3 schon 2016 erscheinen. Nach mehreren Verschiebungen wurde der Release aber auf Anfang 2019 gelegt. Vor einigen Monaten verließ auch der Serienerfinder das Projekt und hinterließ viele fragende Gesichter über den Zustand des Spiels. Xbox-Chef Phil Spencer beteuerte auf Twitter jedoch, dass die Arbeiten am dritten Teil gut vorangingen und sich das Spiel auf einem guten Weg befinde.

Quelle: Microsoft