Copyright-Ärger sorgt für absolutes Highlight: Live-Band ermöglicht Speedrun-Event mit originalem Soundtrack

Der Arcade-Racing-Klassiker Crazy Taxi ist bekannt für seinen Soundtrack, der unter anderem Punkrock-Legenden wie The Offspring und Bad Religion beinhaltet. Deren Lieder sind jedoch urheberrechtlich geschützt, weswegen sie nicht ohne Weiteres auf Twitch und ähnlichen Plattformen verwendet werden können.

Das ist besonders ärgerlich für den Speedrunner chuckles825, der den Crazy-Box-Modus des Spiels bei der letzten Ausgabe den Speedrun-Events Awesome Games Done Quick (AGDQ) spielen wollte. Eine kreative Lösung hat schließlich dazu geführt, dass es doch mit etwas mit der Teilnahme bei AGDQ geworden ist.

Do What You Want

So lautet nicht nur einer der größten Hits von Bad Religion, auch die Aktion des Speedrunners könnte so kommentiert werden. Denn anstatt einfach aufzugeben, hat er sich mit der Band Limiter Cut zusammengetan und durch Live-Musik das Urheberrecht umgangen.

Das Event startete und die Band musizierte drauflos. Ja, sogar die Musik des Hauptmenüs wurde nachgespielt! Und das war gar nicht mal so einfach, denn der Crazy Box-Modus besteht aus 16 kleineren, zeitlich begrenzten Herausforderungen. Die Band musste sich also stets auf das Gameplay konzentrieren, um in den richtigen Momenten die Musik abbrechen und die richtigen Songs starten zu können.

So kam es zu der Zusammenarbeit

chuckles825 und der Gitarrist 2dos kennen sich offenbar schon länger. Auf Reddit erklärt Letzterer, dass Crazy Taxi seit einem Jahrzehnt nicht mehr bei Games Done Quick gespielt worden war und die Organisation in den vergangenen Jahren zahlreiche weitere Einreichungen aus urheberrechtlichen Gründen abgelehnt hatte.

Wir hatten Crazy Taxi nach unserem AGDQ-Lauf 2015 über die Jahre hinweg mehrmals eingereicht, aber ohne Erfolg. Wir hätten den Soundtrack stumm schalten müssen, falls es damals angenommen worden wäre, aus lizenzrechtlichen Gründen.

Die Band wurde neu gegründet und die Mitglieder kamen aus verschiedenen Ecken der USA, weswegen sie das Bewerbungsvideo für das Event erst bei den Summer Games Done Quick 2024 aufnehmen und einreichen konnten. Mit der Live-Band wurden sie dann schließlich angenommen.

Noch ist sich die Band nicht sicher, ob es ein nächstes Mal geben wird. Sie haben jedoch schon darüber nachgedacht, dass es andere Spiele gibt, bei denen sich eine Live-Band durchaus anbieten würde. Beispiele sind Crazy Taxi 2 oder Tony Hawk's Pro Skater. In jedem Fall hoffen sie, die AGDQ damit inspiriert zu haben und zukünftig mehr einzigartige Einreichungen zu ermöglichen.