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The Boys: Für eine ursprünglich gestrichene Szene musste Amazon erstmal Mut sammeln

In den Anfängen von The Boys war Amazon verständlicherweise noch deutlich vorsichtiger, was enorm pikante und skurrile Szenen betrifft.

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Franziska Hammerschmidt
05.06.2026 | 10:16 Uhr

Wenn ihr wüsstet, was Homelander schon alles auf dem Dach des Vought-Towers gemacht hat ... Bildquelle: Amazon MGM StudiosSony Pictures Wenn ihr wüsstet, was Homelander schon alles auf dem Dach des Vought-Towers gemacht hat ... Bildquelle: Amazon MGM Studios/Sony Pictures

Mittlerweile wundern sich Fans nur noch selten über brutale oder verstörende Szenen in The Boys. Doch es gab eine Zeit, da traute sich selbst Amazon nicht, Grenzen meterweit zu überschreiten. Und das bringt uns ganz an die Anfänge der beliebten Serie zurück.

Am liebsten wäre Showrunner Eric Kripke schon in Staffel 1 voll über die allgemeine Hemmschwelle gebrettert, doch Amazon setzte den Rotstift an. Das Lustige: Nur etwa ein Jahr später bekam der 52-jährige Regisseur und Produzent dann doch seinen Willen.

Video starten 11:41 Falls ihr etwas zum Lachen braucht: Die lustigsten Outtakes aus den ersten vier Seasons von The Boys

Diese Szene war selbst für Amazon anfänglich zu viel

Erinnert ihr euch noch daran, wie Homelander im großen Finale von Staffel 2 (Episode 8) auf dem Dach des Vought-Towers steht, sich selbst befriedigt und ganz laut schreit: »Ich kann machen, was immer ich will!« (engl.: I can do whatever the f--k I want!)?

Jap, diese Szene war eigentlich schon für das Serien-Debüt – genauer gesagt für Folge 2 – geplant. Laut Kripke sagte Amazon aber vor sieben Jahren sowas wie »NEIN, VERDAMMT, das musst du rausschneiden.« Und zack – war die Sache erst einmal erledigt. Das verriet Kripke damals in einem Q&A auf Reddit:

Ich konnte nicht ganz verstehen, warum, wenn man bedenkt, was wir sonst noch alles in der Serie haben [...] Wir haben die Szene gedreht! Oh mein Gott, Anthony war in dieser Szene einfach UNGESCHLAGEN. Amazon schien zu denken, dass das nicht nötig sei. Ich fand, dass diese Szene viel über seine Psyche aussagte. Um es klar zu sagen: Sie [Amazon] waren großartig, das war vielleicht der EINZIGE Streit, den ich in Staffel 1 verloren habe.

Nach dem riesigen Erfolg der ersten Season, die vor allem für ihren bitterbösen Humor und die schonungslose Dekonstruktion des Superhelden-Genres gelobt wurde, war Amazon dann aber bereit, mehr über die Stränge zu schlagen. Nur ein Jahr später – also im September 2020 – kamen Fans dann in Folge 8 von Staffel 2 endlich in den »Genuss« dieses verstörenden, intimen Moments.

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Mit dem großen Serienfinale von The Boys sind übrigens nicht alle Fans zufrieden. Tatsächlich ist die achte Episode von Season 5 sogar die am schlechtesten bewertete Folge der gesamten Serie auf IMDb. Für unseren Entertainment-Experte Vali hat der Abschluss ein ganz großes Problem: Er ist zu billig. Mehr dazu erfahrt ihr in der obigen Linkbox.

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