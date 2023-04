Crusader Kings 3 wird zu Game of Thrones: Gefeierte Mod zieht von Teil 2 um

Wenn ihr die Game of Thrones-Mod von Crusader Kings 3 spielt, überlebt diesmal vielleicht auch Prinz Rhaegar Targaryen.

Game of Thrones-Fans können aufatmen: Noch diese Woche kommt endlich wieder eine Videospiel-Adaption rund um die Häuser Stark, Lennister und Targaryen – dabei handelt es sich aber nicht um ein offizielles Spiel, sondern um eine Mod für Crusader Kings 3.

An AGOT (kurz für A Game of Thrones) wird schon seit einigen Jahren gewerkelt. Vor dem Release von Crusader Kings 3 im Jahr 2020 gab es vom gleichen Mod-Team auch schon eine Version von AGOT für den Vorgänger, Crusader Kings 2 – und die war bei Fans enorm beliebt.

Jetzt ist die neue Mod für den aktuellen Ableger auch bereit für die Öffentlichkeit: Am 14. April startet AGOT in die offene Beta, sodass sich alle Westeros-Fans um den eisernen Thron kloppen können.

6:09 Die Game of Thrones-Mod für Crusader Kings 3 fasst die Geschehnisse auf Westeros zusammen

Was steckt genau drin?

Wo spielt das? Die Beta von AGOT lässt euch den Kontinent Westeros erobern – der hauptsächliche Handlungsort der Welt von Autor George R. R. Martin. Der östliche Kontinent Essos ist vorerst noch nicht enthalten, soll aber noch nachgereicht werden.

Wann spielt das? Zeitlich ordnet sich AGOT zu Roberts Rebellion ein. Das sind also knapp 15 Jahre vor dem Beginn der Serie, als die Targaryen-Dynastie vom späteren König Robert Baratheon und seinem Kindheitsfreund Eddard Stark zerschmettert wird. Wobei diese Ausgangslage in der Mod natürlich nicht festgeschrieben ist. Womöglich werdet ihr als kleines Haus aus dem dornischen Süden die Herrschaft über den Eisernen Thron erlangen, wenn ihr weise Entscheidungen im Strategiespiel trefft.

Dass es zu jener Zeit spielt, hat vor allem einen spielerischen Grund: So können Drachen und Weiße Wanderer für’s Erste ignoriert werden. Es sollen aber auch noch weitere, frühere und spätere historische Momente der Welt nachgereicht werden. Als Beispiel wird die Graufreud-Rebellion genannt, die dazu führte, dass Theon bei den Starks aufwuchs.

Aber an Details fehlt es der Mod schon jetzt nicht: Burgen wurden getreu der Buchvorlagen nachgebaut, auch die Kleidungen der Figuren orientieren sich an den Buchbeschreibungen. Was noch alles zu Version 0.1 verfügbar sein wird, verraten die Entwickler in ihrem Reddit-Post.

Ansonsten soll es sich wie eine typische Crusader-Kings-Runde spielen, nur eben in der Welt von Eis und Feuer. Intrigen, Kriege, Affären, Religions- und Kulturkonflikte: Es ist alles da.

Werdet ihr der Mod eine Chance geben und versuchen, den Irren König Aerys Targaryen vom eisernen Thron zu stoßen oder habt ihr an Westeros kein Interesse? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!