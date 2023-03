Drei neue Paradox-Spiele auf einen Schlag enthüllt: Alle Infos & Trailer

Neue Spiele und neue Erweiterungen: Paradox präsentiert sein Line-Up.

Der große schwedische Publisher Paradox hat am Abend des 6. März 2023 in einer umfangreichen Ankündigungs-Show jede Menge neue Projekte vorgestellt und auch, wie es bald mit bereits veröffentlichten Spielen der Strategie-Experten weitergeht. Insgesamt wurden drei komplett neue Spiele angekündigt, sowie einige Erweiterungen.

In dieser Übersicht findet ihr alle Announcements des Abends.

Schnellnavigation:

Neue Spiele

Cities: Skylines 2

2:15 Cities: Skylines 2 im Trailer enthüllt: Das Aufbau-Meisterwerk wird fortgesetzt

Darum geht's: Das wohl wichtigste Thema des Abends ist die Ankündigung von Cities: Skylines 2. Schon im Vorfeld wurde ja viel gemutmaßt und in diesem Fall haben sich die Vermutungen bewahrheitet. Colossal Order schraubt gerade an einem Nachfolger zu einem der erfolgreichsten Citybuilder aller Zeiten. Das Spiel soll neben dem PC auch für PS5 und Xbox Series X/S entwickelt werden.

Das ist bekannt: Schrecklich viele Details wurden von Paradox noch nicht enthüllt. Die Entwickler geben sich aber sehr selbstbewusst. Es ist die Rede vom offensten und "endlosesten" Aufbauspiel auf dem Planeten. Ein Release-Datum hat das Spiel noch nicht, doch etwas mehr Details findet ihr in unserer Ankündigungs-Meldung:

The Lamplighters League

1:55 Indiana Jones trifft XCOM im Trailer zu Lamplighters League

Darum geht's: Auch das Studio hinter den Shadowrun-Rollenspielen und dem rundenbasierten Strategiespiel Battle Tech enthüllte sein neues Projekt. Bei The Lamplighters League geht es um ein Pulp-Abenteuer in den 1930er Jahren. Ihr leitet eine Gruppe an Schurken und Dieben an, die magische Objekte vor den Händen deutlich schlimmerer Menschen bewahren.

Das ist bekannt: Auch zu The Lamplighters League ist noch lange nicht alles bekannt. Wir wissen aber, dass es ebenfalls auf rundenbasierte Gefechte setzt und einen starken Story-Fokus mitbringt. Es könnte sich also um ein Spiel handeln, das vor allem XCOM-Fans gefallen wird. Zumal vor jedem Gefecht in einer Echtzeit-Phase die Umgebung erst einmal ausgekundschaftet werden kann. Abseits der Gefechte können wir eine Gruppe aus Agenten verwalten und auf Missionen schicken, es wird wohl auch eine Art Kartenmechanik für Fähigkeiten geben. The Lamplighers League erscheint noch 2023.

Life By You

Darum geht's: Die wenigsten Infos haben wir zu einer der größten Überraschungen. Mit Life By You wagt sich Paradox doch tatsächlich an eine Lebenssimulation und macht damit Sims 5 Konkurrenz. Ein durchaus ernstzunehmendes Projekt, immerhin steckt dahinter Rod Humble. Humble war in der Vergangenheit in einer leitenden Position an der Entwicklung von Sims 2 und Sims 3 beteiligt, bevor er EA im Jahr 2011 verließ. Seit 2018 leitet Humble das Paradox-Studio Tectonic in Kalifornien.

Das ist bekannt: Wir wissen abgesehen vom Namen nichts über die Lebenssimulation und müssen euch auf einen späteren Zeitpunkt vertrösten. Doch schon am 20. März 2023 sollen mehr Infos folgen.

Neue Erweiterungen

Crusader Kings 3: Tours and Tournaments

1:05 Crusader Kings 3: Die neue Erweiterung zeigt im Trailer ihre Reisen und Turniere

Darum geht's: Das nächste große Addon für Crusader Kings 3 wurde enthüllt und dreht sich vor allem um Festivitäten und Turniere. Doch auch die weitreichenden Reisen religiöser Pilger sollen umfangreich überarbeitet werden. Am Ende geht es wie immer aber darum, dass euer Herrscher sich einen Namen macht.

Das ist bekannt: Mit dem neuen Addon werden große Veranstaltungen möglich. Ihr könnt also ausufernde Turniere, Reisen oder Hochzeiten abhalten. Auch der Weg zu solchen Veranstaltungen soll jetzt unterhaltsam simuliert werden. In unserer News könnt ihr noch tiefer in den DLC eintauchen, der im Frühling 2023 erscheinen soll.

Europa Universalis 4: Domination

0:51 Europa Universalis 4 setzt im neuen DLC »Domination« auf ganz große Nationen

Darum geht's: Dieses Jahr wird Europa Universalis 4 zehn Jahre alt und bekommt außerdem einen neuen DLC spendiert. Mit Domination sollen neue Geschichten rund um die größten Reiche der Renaissance bis hinein ins Zeitalter der Revolutionen Einzug halten.

Das ist bekannt: Viele große Nationen erhalten mit dem DLC neue Missionen und historische Details. Zu diesen Reichen zählen das Osmanenreich, China, Japan, Russland, Spanien, Frankreich und Großbritannien. Auch Preußen, Portugal und Korea sollen als kleinere Reiche neue Missionen, Mechaniken und etwas Flavor erhalten.

Surviving the Aftermath: Rebirth

Darum geht's: Das Aufbauspiel Surviving the Aftermath erhält einen dritten DLC, der ein wenig Hoffnung für die Überlebenden der Apokalypse verspricht. Immerhin geht es in Rebirth nicht länger nur ums nackte Überleben. Es soll nun auch möglich sein, die Welt zu heilen und in eine bessere Zukunft zu blicken.

Das ist bekannt: Mehrere Features bringt Rebirth zu Surviving the Aftermath. Am wichtigsten ist hier das Terraforming. Damit wird es möglich, das braune Ödland über Zeit in eine grüne Oase zu verwandeln. Allerdings warten auch neue Herausforderungen, denn die radioaktive Verseuchung hat einen gefährlichen Pilz hervorgebracht, der von Tieren Besitz ergreift und sie aggressiver macht. Zusätzlich wirbt die Erweiterung mit drei neuen Gebäuden, drei neuen Gebäude-Upgrades und einem riesigen Labor, das wir in mehreren Etappen bauen. Der DLC erscheint am 16. März 2023 und kostet 15 Euro.

Was wurde noch angekündigt?

Neben diesen großen Ankündigungen gab es noch einige kleinere Enthüllungen. Die haben allesamt mit dem Publishing Label von Paradox zu tun.

Mechabellum: Ein strategische Autobattler, in dem sich Mechs die Klinke in die Hand drücken. Das Spiel geht am 11. Mai 2023 in den Early Access und wird jetzt von Paradox vertrieben.

Ein strategische Autobattler, in dem sich Mechs die Klinke in die Hand drücken. Das Spiel geht am 11. Mai 2023 in den Early Access und wird jetzt von Paradox vertrieben. Knights of Pen and Paper 3: Auch dieses kleine Rollenspiel rund um das beliebte Hobby war bereits enthüllt, konnte Paradox jetzt aber als Publisher gewinnen. Das RPG erscheint am 7. März 2023.

Auch dieses kleine Rollenspiel rund um das beliebte Hobby war bereits enthüllt, konnte Paradox jetzt aber als Publisher gewinnen. Das RPG erscheint am 7. März 2023. Across the Obelisk: The Wolf Wars: Eine erste Erweiterung wurde für das Deckbuilding-Rollenspiel angekündigt, die ein neues Gebiet und neue Charaktere ins Spiel bringt. Der DLC erscheint am 30. März 2023.

