Valve ist so fleißig wie noch nie und veröffentlicht seit der Frühjahrsmeisterschaft in Counter-Strike: Global Offensive wöchentlich neue Updates und Inhalte. Im bisher wohl überraschendsten Zug wurde nun Vertigo in den so genannten »Active Duty Mappool« verschoben, die Hochhaus-Karte wird damit nun offiziell im E-Sport gespielt. Rausgeflogen ist dafür der Klassiker Cache.

Dass Cache bald entfernt werden würde, war tatsächlich zu erwarten. Schließlich arbeitet der Map-Entwickler Shawn "FMPONE" Snelling aktuell an einem Remake. Die Überraschung liegt viel mehr bei Vertigo: Die Karte war bisher noch nicht Teil der Kartenauswahl für den E-Sport und mit Sicherheit nicht unter den beliebtesten Karten der Community.

2017 wurde Vertigo komplett aus dem Spiel genommen, erst Anfang 2019 hat Valve die Karte zurückgebracht und mit Design-Anpassungen begonnen. Auch im neuesten Update wurden verschiedene Elemente wie die Spawnpunkte und Kartenbereiche überarbeitet. Valve hat mit dem letzten eigenen Wurf, der in Venedig spielenden Karte Canals, kein Glück. Trotz stetiger Überarbeitung über Jahre hinweg hat die E-Sport-Community die Map nicht angenommen.

Bleibt jetzt noch die Frage, ob es sich um eine kurzfristige Lösung handelt und Cache mit Überarbeitungen bis zur nächsten Meisterschaft wieder den Stammplatz in der Kartenauswahl zurückerhält. Das muss bis Mitte Juli entschieden sein, dann beginnt die Qualifikation für das nächste Meisterschaftsturnier in Counter-Strike: Global Offensive. Es wäre zumindest ein mutiger Schritt für die sonst so konservativen Entwickler von CS:GO, bei der in Berlin stattfindenden Meisterschaft Vertigo als Kartenoption den Profis anzubieten.

