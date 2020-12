Cyberpunk 2077 - Live im Stream bei uns ab 12:15

Seit Cyberpunk 2077 Anfang 2012 angekündigt wurde, warten die Fans gespannt auf den neuen Open-World-Rollenspiel-Hit aus dem Hause derer, die uns The Witcher 3: Wild Hunt gebracht haben. Dieser Titel gilt heute noch als eines der besten Rollenspiele aller Zeiten. Die Latte, an der sich Cyberpunk 2077 messen lassen muss, liegt also hoch.

Wir haben das Spiel bereits ausführlich für euch getestet. Zum Test vom Cyberpunk 2077 von Dimitry Halley kommt ihr hier:

1116 123 Mehr zum Thema Cyberpunk 2077 im Test: Ein Rollenspiel, das ihr nicht vergessen werdet

Nachdem wir das Spiel bereits auf Herz und Nieren für euch testen konnten, können wir jetzt auch endlich live im Stream für euch spielen. Ab 12:15 Uhr heute könnt Julius Busch auf seinen ersten Schritte nach Night City begleiten. Wir zocken den ganzen Nachmittag für und mit euch. Natürlich könnt ihr Julius während des Streams Fragen stellen und seinen Weg durch das Spiel mitgestalten.

Zu sehen ist der Stream auf dem YouTube-Kanal der GameStar und unserem Twitch-Kanal Monsters and Explosions.

Cyberpunk 2077 - Live im Stream auf YouTube ab 12:15