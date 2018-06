Cyberpunk 2077 - Ab 15 Uhr: Die ultimative Analyse des ersten Gameplays in unserer großen Plus-Titelstory

Wir haben auf der E3 2018 alles zu Cyberpunk 2077 aufgesaugt, mit den Entwicklern geredet, als weltweit erste Journalisten die Gameplay-Demo gesehen - und servieren euch ab 15 Uhr in unserer großen Plus-Titelstory alles, was man aktuell über CD Projekts riesige Open World wissen kann.

Unsere E3-Fahrer Michael Matrix« Graf und Dimitry »Deckard« Halley reisten 2018 mit einem Spezialauftrag auf die Gaming-Expo nach Los Angeles: Sollte CD Projekt etwas zu Cyberpunk 2077 an den Start bringen, dann saugt alles auf, was die Messe hergibt. Sprecht mit den Entwicklern, hockt euch so oft es geht vor die Demo. Bringt. Uns. Jedes. Kleine. Detail!

Plus-Report: Was das Regelwerk von Cyberpunk 2020 für die Zukunft von 2077 aussagt

Tja, und genau das haben wir getan. Für mehrere Stunden setzten wir uns mit dem Gameplay zu CD Projekts irrsinnig ambitioniertem Projekt auseinander. Nach Jahren der Spekulation klären wir endlich, was für ein Projekt da auf uns zukommt. Und erfahren von den Entwicklern, warum die Ego-Ansicht für das Ziel des Spiels so entscheidend ist.

In unserer großen Plus-Titelstory teilen wir jedes Detail mit euch, das man aktuell über Cyberpunk 2077 wissen sollte. Da die gezeigte Demo wahrscheinlich für immer hinter verschlossenen Türen bleibt, skizzieren wir euch haargenau, was wir gesehen haben. Und ordnen gleichzeitig ein, ob die The Witcher 3-Macher hier tatsächlich ein neues Meisterwerk zusammenschrauben. Micha und Dimi schieben in Los Angeles gerade Nachtschicht und hauen im Akkord in die Tasten, damit um circa 15 Uhr unsere große Plus-Titelstory live gehen kann, schaut also rein auf GameStar.de