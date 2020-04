Cyberpunk 2077: Ab-18-Einstufung zeigt heikle & düstere Themen des Spiels

Dass in Cyberpunk 2077 Sex und Gewalt vorkommen werden, steht außer Frage. Ein Leak der brasilianischen Alterseinstufung zeigt nun aber genauer, was für extreme Themen in dem Rollenspiel stecken.