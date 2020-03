Cyberpunk 2077 zur Alterseinstufung eingereicht

CD Projekt Red kann sein Versprechen wohl einhalten: Cyberpunk 2077 hat mit Playtesting und der Einreichung zur Alterseinstufung eine kritische Phase der Entwicklung erreicht. Und das bedeutet, dass eine zweite Verschiebung des Release-Termins immer unwahrscheinlicher wird.

So gab Adam Badowski des Entwicklerstudios hinter Spielen wie The Witcher 3: Wild Hunt und Gwent bekannt, dass Cyberpunk 2077 zur Alterseinstufung bei den verantwortlichen Instanzen wie USK, PEGI und ESRB eingereicht wurde. Welche Altersfreigabe CD Projekt in Deutschland anstrebt, ist noch nicht bekannt - allerdings kann man durchaus mit einer USK-18-Freigabe rechnen.

Ebenso hat Cyberpunk 2077 die Playtesting-Phase erreicht, was bedeutet, dass die technischen Aspekte des Rollenspiels poliert werden und besonders intensiv auf Bugs, Glitches oder weitere Fehler geprüft wird.

Schon im Januar 2020 hieß es, dass Cyberpunk 2077 von Anfang bis Ende durchgespielt werden könne und CD Projekt Red den Anspruch hat, zum 17. September 2020 ein »möglichst fehlerfreies Spiel« zu veröffentlichen.

We just submitted @cyberpunkgame to age rating agencies around the world (PEGI, ESRB, etc.). While we wait for the game to get rated, we work on polishing technical aspects and playtesting it. Game is looking better and better with each passing day!