Bei Cyberpunk 2077 denkt ihr nur an die Neonlichter von Night City? Dann solltet ihr euch ganz genau anschauen, was Entwickler CD Project jetzt veröffentlicht hat: Endlich bekommen wir einen kurzen Einblick in die Welt außerhalb der Metropole.

Die Wüste mit Endzeitstimmung und Monster-Karren nennt sich »Badlands« und ist die Heimat der Nomad-Fraktion. Ist die Open World noch viel größer als gedacht? Was wissen wir bereits sicher und was könnte der kleine Teaser noch verraten?

Entwickler CD Projekt Red enthüllte auf Twitter ein neues Fahrzeug, das uns in der Ödnis von A nach B bringt - und was für eins!

„Reaver” - custom-built Wraith gang vehicle based on Quadra Type-66 car. With its near 1000 horsepower, you will ride eternal, shiny and chrome.

