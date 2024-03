Ausgerechnet im Hauptmenü von Cyberpunk 2077 steckt ein Easter Egg, von dem die Entwickler dachten, dass es niemand findet

Im Hauptmenü von Cyberpunk 2077 gibt es mehr zu erleben, als ihr vielleicht denkt.

Ein Cyberpunk-Fan wollte nur noch einen Schluck Tee trinken, bevor er den Titel startet und hat dadurch versehentlich eines der am besten versteckten Easter-Eggs des ganzen Spiels gefunden. Wir zeigen euch, um welches Geheimnis es geht und wie ihr es auch finden könnt.

Es war die ganze Zeit vor eurer Nase

Der X-Nutzer (ehemals Twitter) crushovitz befand sich im Hauptmenü von Cyberpunk 2077, als er einen Schluck Tee trank. Sein Mauszeiger lag zu diesem Zeitpunkt auf dem Infokasten, der die Version des Spiels anzeigt. Plötzlich sah er, dass etwas passierte. Die Zahlen veränderten sich und aus Version 2.12. wurde Version 2.0.77. Dabei handelt es sich natürlich um eine Anspielung auf den Titel des Spiels.

Das müsst ihr beachten: Wir haben es selbst ausprobiert und es funktioniert. Ihr müsst jedoch eine Sache beachten, wenn ihr es auch ausprobieren wollt. Ihr müsst nämlich euren Mauszeiger zuerst über die Zahlen neben der Patch-Version bewegen, bevor ihr ihn wenige Sekunden auf dieser liegen lasst. Wie das in der Praxis aussieht, findet ihr hier:

0:21 Cyberpunk 2077: Im Hauptmenü gibt es tatsächlich ein Easter Egg - so findet ihr es

Wie lange es das Easter Egg schon gibt, ist nicht bekannt. Jedoch hat sich der Entwickler Pawel Sasko via X zu Wort gemeldet und dem Finder gratuliert:

Guter Fund, ich habe schon befürchtet, dass ihr es niemals finden werdet. Es war einfach zu gut versteckt.

Es wäre wirklich interessant zu wissen, ob das Easter schon seit dem Release 2020 platziert ist oder erst später hinzugefügt wurde. Die Aussage von Pawel Sasko deutet zumindest darauf hin, dass das Geheimnis schon vor langer Zeit und nicht erst mit dem letzten Patch eingefügt wurde.

Bevor ihr nun alle Cyberpunk startet und euch selbst von dem Easter Egg überzeugt, empfehlen wir euch noch diese interessanten Beiträge:

Was sagt ihr zu der kleinen Entdeckung im Hauptmenü? Welche gut versteckten Easter Eggs habt ihr bisher in Cyberpunk 2077 oder anderen Spielen entdeckt? Was glaubt ihr, wie lange noch neue Geheimnisse des aufgedeckt werden, bevor wir endlich alles kennen? Eure Erfahrungen interessieren uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!