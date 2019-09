Cyberpunk 2077 bekommt noch mehr Ego-Perspektive als ihr denkt

Cyberpunk 2077 wird in erster Linie ein Rollenspiel aus der Ego-Perspektive. Das ist ein altbekannter Fakt, der bereits vor einem Monat ein paar Spieler enttäuschte, die auf eine optionale Schulter-Perspektive gehofft haben. Nun haben wir aber erfahren, dass die festgesetzte Ego-Ansicht nicht nur das Gameplay, sondern nahezu jede Cutscene in dem Rollenspiel betrifft, was die Diskussion um Ego-Perspektive vs. Third-Person-Kamera neu aufleben lassen dürfte.

Das bestätigte Marcin Momot, der Global Community Lead vom Entwicklerstudio CD Projekt Red, kürzlich via Twitter. Allerdings soll es auch einige wenige Zwischensequenzen geben, die eine Ausnahme bilden. Laut Momot versuche das Team dadurch eine vollendete Immersion zu erzeugen. Zusätzlich sollen das Gameplay und die Story von der vorgeschriebenen Ego-Ansicht profitieren.

2/2 That said, players will still be able to see their characters in the inventory screen, during driving sequences, in mirrors and, very occasionally, in some of the cut-scenes.