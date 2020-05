Cyberpunk 2077 lässt euch mit 1.000-PS-Auto durchs Ödland brettern

Was Plötze in The Witcher 3 für Geralt von Riva war, sind die Autos in Cyberpunk 2077 für Protagonist V. Wir bewegen uns mit stilisierten Karossen durch Night City, aber nicht nur dort. Auch im umliegenden Ödland (engl. Badlands) haben wir ein schnittiges PS-Monster unterm Hintern.

Und was für eins! Entwickler CD Projekt Red enthüllt auf Twitter ein neues Fahrzeug, das uns in der Ödnis von A nach B bringt:

„Reaver” - custom-built Wraith gang vehicle based on Quadra Type-66 car. With its near 1000 horsepower, you will ride eternal, shiny and chrome.

Happy 5th Anniversary #MadMaxFuryRoad pic.twitter.com/9E0gqJKqV5 — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) May 15, 2020

Wie die Entwickler erklären, heißt der Wagen »Reaver« und ist ein Fahrzeug der Wraith-Gang. Unter der Haube warten »fast 1.000 PS« auf euren wagemutigen Gasfuß. Der Reaver basiert auf dem bereits bekannten Modell Quadra Type-66, der in den Videos und Artworks vorgestellt wurde:

Eine Ode an Mad Max

Inspiration »Mad Max«: CD Projekt hat den Tweet zum neuen Auto in Cyberpunk 2077 mit dem Hashtag #MadMaxFuryRoad versehen. Der Film, ein Nachfolger zur legendären Reihe »Mad Max«, feierte am 14. Mai sein vierjähriges Jubiläum. Von diesem Film, der ebenfalls eine karge Landschaft und wild aufgemotzte Karossen thematisiert, hat sich der polnische Entwickler offenbar inspirieren lassen.

So wichtig sind Autos in Mad Max: In den dystopischen Action-Filmen spielen Fahrzeuge in allen Formen und Farben eine wichtige Rolle. Mehr noch, nach der Apokalypse scheint sich für die rivalisierenden Banden praktisch alles um Autos zu drehen. Kein Wunder, sind sie doch die einzige Möglichkeit, die Ödnis schnell zu durchstreifen.

Das sind Autos in Cyberpunk 2077: In Cyberpunk 2077 nutzen wir unser Fahrzeug vor allem in der Metropole Night City. Hier bewegen wir uns durch die Straßen und gelangen so schnell von einer Mission zur nächsten. Die Straßen sind aber nicht überall vertreten, wie es etwa in GTA 5 der Fall ist. Um Rennen zu veranstalten, weichen die Bewohner deshalb auf das Ödland aus.

Was die Autos im Spiel ausmacht, haben wir in einem Extra-Artikel zu Cyberpunk 2077 für euch aufbereitet. Neben PKW stehen im kommenden Shooter-Rollenspiel außerdem Motorräder zur Wahl, allerdings keine Fluggeräte.

Cyberpunk 2077 erscheint am 17. September 2020.