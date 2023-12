Cyberpunk 2077: Die Live-Action-Verfilmung des Rollenspiels lässt noch lange auf sich warten

Wahrscheinlich wird es bis zum Fall der letzten Klappe für die Cyberpunk-Serie noch lange dauern.

Vor einigen Wochen kündete CD Projekt Red eine Live-Action-Verfilmung ihres Rollenspiel-Hit bzw. des Universums von Cyberpunk 2077 an, wir berichteten. Details kennen wir quasi keine, doch seit dem jüngsten Call mit Investoren ist eines ziemlich sicher: Es wird noch eine ganze Weile dauern, bis es über die Bildschirme flimmert.

Die Investoren haken nach...

An sich wollte CD Projekt Red mutmaßlich wohl gar nicht über dieses abseits des Gamings liegende Projekt sprechen. Doch einer der anwesenden Investoren fragte, wie das polnische Studio die Verkäufe von Cyberpunk 2077 mittel- oder auch langfristig stützen wolle. Darauf gab Chief Commercial Officer Michał Nowakowski folgendes, in diesem Zusammenhang Interessantes preis:

Das Serienprojekt, das in Zusammenarbeit mit Anonymous Content entsteht, wird kommendes Jahr nicht erscheinen. Es wird allerdings 2024 aktiv weiter vorangetrieben. Ein Release der Live-Action-Serie zu Cyberpunk-2077 wird also frühestens 2025 erfolgen.

Bis zum Nachfolger des mittlerweile stark erweiterten und umfangreich gepatchten Rollenspieles wird vermutlich sogar noch um einiges länger dauern.

Edgerunners: Doch bis dahin gibt es immerhin Edgerunners auf Netflix. Obschon eine zweite Staffel bis heute auf sich warten lässt - auch wenn die Fans darüber sicher erfreut wären.

1:16:58 Was ist bei Cyberpunk 2077 schiefgelaufen? - Wir sprechen mit CD Projekt

Im obigen Video heißt es: Hand aufs Herz, mal ehrlich. Was ist eigentlich bei Cyberpunk 2077 einst schiefgelaufen? Wir haben das mal ausführlich mit beteiligten Entwicklern besprochen. Unten findet ihr reichlich spannenden Content zu dem Titel, der seit seinem großen Update 2.0 und dem Addon Phantom Liberty einen zweiten Frühling erlebt. Und nun kommt ja sogar bald der Sprung auf 2.1.

Was haltet ihr von den Plänen einer Live-Action-Serie im Cyberpunk-2077-Universum? Freut ihr euch schon? Was für eine Handlung erwartet ihr? Gibt es vielleicht Orte und Gegenden, die ihr liebend gern mal in diesem Medium thematisiert sehen würdet? Schreibt uns gerne alle eure Vorstellungen in die Kommentare, wir sind sehr gespannt!