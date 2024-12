Cyberpunk 2077 ist eigentlich längst »fertig«, jetzt überrascht CD Projekt Red mit einem neuen Update - alle Patch Notes im Überblick

Mit diesem Update hat wohl niemand gerechnet.

Cyberpunk 2077 ist im finalen Zustand und wird nicht weiter mit Inhalten versorgt. Tja, diese Nachricht ist gealtert wie Milch. Denn wie via X bekannt gegeben wurde, erscheint noch heute, am 10. Dezember 2024 ein neues Update für das Sci-Fi-Rollenspiel.

Wer auf ein PS5-Pro-Upgrade oder ein New Game Plus gehofft hat, wird jedoch enttäuscht werden. Dafür gibt es einige neue Features, mit denen ihr euch noch mehr in Night City ausleben könnt.

Die wichtigsten Neuerungen: Update 2.2. liefert vor allem einige neue Anpassungsmöglichkeiten. Die wichtigsten von ihnen seht ihr hier:

Die wichtigsten Infos im Überblick

1:37 Cyberpunk 2077 demonstriert vier Jahre nach Release erneut, was diese Open World so besonders macht

Neue Anpassungen : V erhält über 100 neue Anpassungsoptionen. Außerdem wurde für die zufällige Erstellung ein Regler eingefügt, mit der bestimmt wird, wie verrückt der Charakter aussehen soll.

: V erhält über 100 neue Anpassungsoptionen. Außerdem wurde für die zufällige Erstellung ein Regler eingefügt, mit der bestimmt wird, wie verrückt der Charakter aussehen soll. Crystal-Coat-Technologie : Die Technologie kann nun auch für Fahrzeuge von Herrera, Mizutani, Quadra und Villefort genutzt werden, um das Aussehen zu verändern.

: Die Technologie kann nun auch für Fahrzeuge von Herrera, Mizutani, Quadra und Villefort genutzt werden, um das Aussehen zu verändern. Twintone : Mit Twintone könnt ihr Farbschemata von anderen Fahrzeugen kopieren und auf euer Gefährt übertragen. Das funktioniert jedoch nur mit Fahrzeugen, die mit Crystal Coat Kompatibel sind.

: Mit Twintone könnt ihr Farbschemata von anderen Fahrzeugen kopieren und auf euer Gefährt übertragen. Das funktioniert jedoch nur mit Fahrzeugen, die mit Crystal Coat Kompatibel sind. Neues bei Autofixer : Die zehn beliebtesten Fahrzeuge können ab sofort auch bei Autofixer gekauft werden. Dazu gehören: Mizutani Shion MZ1 Mizutani Shion Targa MZT Thorton Galena GA32t Thorton Colby CST40 Archer Quartz EC-L r275 Quadra Type-66 640 TS Quadra Type-66 680 TS Mizutani Hozuki MH2 Villefort Deleon V410-S Coupe (nur Phantom Liberty) Mahir Supron FS3-T (nur Phantom Liberty)

: Die zehn beliebtesten Fahrzeuge können ab sofort auch bei Autofixer gekauft werden. Dazu gehören: Fotomodus : Die Drohnenkamera steht indessen frei und kreist nicht länger um V, die Reichweite der Kamera wurde erhöht und das Bild kann fixiert werden, um nicht versehentlich den Schnappschuss zu ruinieren. Obendrein könnt ihr Kunstwerke jetzt im Spiel ausstellen.

: Die Drohnenkamera steht indessen frei und kreist nicht länger um V, die Reichweite der Kamera wurde erhöht und das Bild kann fixiert werden, um nicht versehentlich den Schnappschuss zu ruinieren. Obendrein könnt ihr Kunstwerke jetzt im Spiel ausstellen. Anpassungen: Zahlreiche Spielfehler wurden behoben und einige Gameplay-Elemente optimiert.

Die Übersicht mit den vollständigen Patch Notes findet ihr auf der nächsten Seite.

Inzwischen liegt der Hauptfokus von CD Projekt Red auf dem nächsten The-Witcher-Ableger. Von den insgesamt 650 Angestellten des Entwicklers arbeiten nun wohl 400 an Project Polaris aka The Witcher 4. Überdies arbeiten 18 Entwickler an Project Hadar, einer völlig neuen CD-Projekt-IP, über die aktuell nahezu kaum Informationen im Umlauf sind.