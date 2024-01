Cyberpunk 2 startet Entwicklung mit einer mächtigen Ansage: »2077 war nur zum Aufwärmen«

Die Zukunft von Cyberpunk nimmt immer konkretere Züge an.

Erst im vergangenen Jahr bekamen Cyberpunk-Fans mit der Erweiterung Phantom Liberty einen herausragenden Abschluss von Vs Geschichte serviert. Jetzt geht es auch schon weiter mit den Arbeiten am Nachfolger mit dem Codenamen Orion .

Denn die Arbeiten an Cyberpunk 2 haben offiziell begonnen. Das geht aus dem Tweet eines Entwicklers hervor, der im gleichen Atemzug auch bereits große Worte wählt.

Noch besser als Cyberpunk 2077?

Besagter Entwickler ist Igor Sarzyński, seines Zeichens Narrative Director bei CD Projekt Red. Er ist kürzlich zum restlichen Orion-Entwicklungsteam in der US-Niederlassung in Boston gestoßen, wo das Cyberpunk-Sequel entsteht.

Dort gab es seiner Aussage nach gleich zwei Anlässe zu feiern: Erstens das Wiedersehen alter Freunde, zweitens den offiziellen Entwicklungsstart von Cyberpunk 2.

Und noch eine wichtige Info steckt in diesem Tweet: Laut Igor Sarzyński sei Cyberpunk 2077 nur zum Aufwärmen gewesen. Fans dürften hoffen, dass dieses ambitionierte Ziel erreicht wird. Immerhin hat CD Projekt in dieser Hinsicht bereits negative Erfahrungen gemacht.

Während der Entwicklung von Cyberpunk 2077 stellte das Team fest, sich mit den eigenen Zielen verhoben zu haben. Einige Features mussten gestrichen werden, zum Release befand sich das Spiel zudem in einem technisch heiklen Zustand. Immerhin ist sich CD Projekt sicher, aus den Fehlern wichtige Lektionen für die Zukunft gelernt zu haben.

Wiederholt sich die Geschichte? Das hofft natürlich niemand, dennoch dürfte sich CD Projekt Red die Arbeit mit dieser Ankündigung nicht gerade einfacher gemacht haben.

Was wir bereits zu Cyberpunk 2 aka Orion wissen, erfahrt ihr hier:

Wie hoch sind eure Erwartungen an Cyberpunk 2? Welche Features würdet ihr im Nachfolger gerne sehen, welche Verbesserungen in Sachen Technik und Gameplay sind eurer Meinung nach dringend vonnöten? Traut ihr es CD Projekt zu, den großartigen Vorgänger tatsächlich noch zu übertreffen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!