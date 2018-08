Cyberpunk 2077 - Heute neue Infos von der Gamescom

Ein Tweet des offiziellen Twitter-Accounts von Cyberpunk 2077 lässt die Herzen der Fangemeinde höher schlagen. Darin teasern die Macher die Enthüllung neuer Details zum Spiel an, die noch heute kommuniziert werden. Die Gamescom 2018 kann damit gleich zur Eröffnung einen echten Infokracher auf der Habenseite verbuchen.

New system update available: gamescom version 2.18



> System update available

> Update: Y/N

> Updating, please wait…

> System update successful!



Welcome to gamescom v. 2.18!



Next update scheduled for Tuesday, August 21st.#Cyberpunk2077 #Gamescom2018 pic.twitter.com/CLAfwYu24T