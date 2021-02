Cyberpunk 2077: Hotfix 1.12 behebt kritische Sicherheitslücke

Am Mittag des 5. Februar 2021 hat Entwicklerstudio CD Projekt RED einen weiteren Hotfix für Cyberpunk 2077 veröffentlicht. Nachdem die Community vor wenigen Tagen eine gefährliche Sicherheitslücke entdeckte, die Hackern sogar Zugriff auf euren Computer gewähren kann, reagiert das Studio nun mit einem Patch.

Die Patch Notes des Updates fallen entsprechend kurz aus. Neben der Sicherheitslücke wurde zudem ein Pufferüberlaufproblem von den polnischen Entwicklern behoben. Die Liste der behobenen Fehler teilte CD Projekt am Mittag auf Twitter:

Link zum Twitter-Inhalt

Dieses Update behebt die Sicherheitsanfälligkeit, die im Rahmen der Remotecodeausführung (einschließlich Save-Game-Dateien) verwendet werden kann:



Wie wir Anfang der Woche berichteten, ermöglichte die nun geschlossene Sicherheitslücke fremden Parteien, Schadsoftware auf eurem PC ausführen zu können. Diese Schwachstellen im Code konnten unter anderem durch Mods oder gemoddete Save Games ausgenutzt werden. In einem Statement riet CD Projekt deshalb dazu, bis auf weiteres auf die Installation von fremden Dateien für ihr Spiel abzusehen:

"Eine Gruppe von Community-Mitgliedern hat sich an uns gewandt, um ein Problem mit den externen DLL-Dateien, die das Spiel verwendet, zu melden. Dieses Problem kann möglicherweise als Teil einer Remote-Codeausführung auf PCs verwendet werden. Wir sind dankbar für diesen Hinweis und arbeiten daran, das Problem so schnell wie möglich zu beheben.



In der Zwischenzeit raten wir allen, von der Verwendung von Dateien, die aus unbekannten Quellen stammen, abzusehen. Jeder, der plant, Mods oder benutzerdefinierte Spielstände für Cyberpunk 2077 zu verwenden, sollte Vorsicht walten lassen, bis wir den oben erwähnten Fix veröffentlichen."