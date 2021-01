Keanu Reeves ist das Gesicht von Johnny Silverhand, der Rockerlegende von Night City. Seit der Schauspieler 2018 an Bord kam, war er aus Trailern und Präsentationen zu Cyberpunk 2077 nicht mehr wegzudenken, »Breathtaking« wurde zum beliebten Meme. Doch Silverhand wäre auch ohne Reeves aufgetreten - eine Künstlerin von CDPR veröffentlichte Concept Arts, die zeigen, wie die Figur eigentlich aussehen sollte.

Johnny, direkt aus den 80ern entsprungen

Das sind die Bilder, die Senior Concept Artist Lea Leonowicz auf ihrem Artstation-Account teilte (veröffentlicht mit dem Einverständnis von CD Projekt Red):

Was ist anders? Johnny war eindeutig von Rockstars der 80er inspiriert - inklusive Stirnband, das er Axl Rose geklaut haben könnte. Eigentlich ist das wenig überraschend, immerhin entstand die Pen&Paper-Grundlage Cyberpunk im Jahr 1988, entsprechend ist die fiktive Welt stark geprägt vom Stil der Epoche. Ohne Keanu Reeves hätte Johnny - logischerweise - außerdem ein anderes Gesicht gehabt. Und er wäre glattrasiert gewesen.

Was ist gleich geblieben? Der namensgebende kybernetische Arm, die Tattoos, die Lederjacken, der Patronengürtel, die Samurai-Shirts - all das hätte Johnny auch ohne Keanu im Gepäck gehabt. Auch die Dogtag-Anhänger, die er V in Cyberpunk 2077 zeigt, trägt er schon auf den Konzeptbildern um den Hals. Sein Stil und sein Auftreten sind offensichtlich sehr nah an dem, wie wir ihn im Spiel erleben.

Falls ihr nochmal genau wissen wollt, wer dieser Johnny Silverhand eigentlich ist und was für eine Rolle er in Cyberpunk 2077 spielt, dann seid ihr hier goldrichtig:

Wusstet ihr, dass ihr im Spiel viele Gegenstände aus dem Besitz von Johnny erhalten könnt, darunter seine ikonische Knarre? In unserem Guide erklären wir euch, wie ihr Silverhands Items findet.

Welche Version von Johnny Silverhand gefällt euch besser? Findet ihr Keanu Reeves die passende Besetzung für die Rolle? Teilt eure Meinung gerne in den Kommentaren mit uns.