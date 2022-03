Wer in Cyberpunk 2077 durch Night City cruised und dabei attackiert wird, hat sich vermutlich schon mal gewünscht, auch abseits geskripteter Missionen aus dem Fahrzeug schießen zu können. Eine neue Mod macht diesen Traum nun wahr und krempelt fast beiläufig noch das komplette Fahndungssystem um.

Wir haben für euch reingespielt und geben euch einen Einblick, was die Mod alles genau ändert und wie sich das auf das Spielgefühl auswirkt. Wenn ihr danach selbst Lust aufs Ausprobieren bekommt, erklären wir euch natürlich auch gleich, wie ihr sie mit wenigen Handgriffen installiert.

Wie sich das Rollenspiel von CD Projekt seit dem großen Patch 1.5 und abseits von Mods inzwischen so spielt, lest ihr in unserem ausführlichen Test-Update:

Das bietet die Fahrzeugkämpfe-Mod

Das steckt drin: Laut eigener Aussagen reaktiviert die Mod von Scissors versteckten Code der Entwickler und ermöglicht es dadurch, während der Fahrt jederzeit Fern- und Nahkampfwaffen sowie Inhalatoren und dergleichen zu verwenden. Eine Ausnahme bilden Granaten und Projektilwerfer sowie einige wenige Sportwagen, deren Seitenfenster sich nicht öffnen ließen.

Doch damit das Ganze auch wirklich Spaß macht und sich regelmäßig als nützlich erweist, wurde auch das Fahndungssystem grundlegend überarbeitet. Stiftet ihr Unfrieden, schaltet sich die kontrollierende Fraktion des jeweiligen Stadtviertels ein.

Je nach Fahndungslevel und Gebiet verfolgen euch nun mehrere Fahrzeuge und ihre Insassen ballern dabei, was das Zeug hält. Zudem können sie dank einer neuen Fähigkeit dynamisch Verstärkung anfordern, was sich anhand einer Fortschrittsleiste über dem jeweiligen Gegner erkennen und vereiteln lässt.

Habt ihr vier Sterne angesammelt, wird’s richtig ernst: Dann übernimmt die Polizei-Spezialeinheit MaxTac die Verfolgung und rückt euch mit fünf neuen Gegnertypen, erhöhten Werten und gefährlichen Fähigkeiten auf den Pelz. Eine davon ist eine rasante Lebenspunkteregeneration, was sie entsprechend schwer zu Besiegen macht.

Wie fühlt sich das im Spiel an?

Die Mod fügt sich recht gut ins eigentliche Spielgefühl ein und lässt sich zudem über das Hauptmenü individuell konfigurieren. Es erinnert beinahe ein wenig an GTA, wenn man mal wieder eine Kurve zu enthusiastisch nimmt, ein paar Gangmitglieder »versehentlich« erfasst und anschließend von ihren wütenden Freunden verfolgt wird.

Maus und Tastatur statt Controller empfohlen: Ihr zieht eure Waffe mit der jeweiligen Nummerntaste (1-3) und schwingt oder feuert dann ganz wie gewohnt. Die Gefechte fühlen sich gut an und wirken so, als wären sie schon immer Teil des Designs gewesen. Zumindest so fern ihr eine Tastatur benutzt, denn am Gamepad lassen sich Gas geben und Angreifen nicht voneinander trennen.

Generell merkt man, dass die Mod noch recht neu ist: Die fehlenden Animationen im Fotomodus oder beim Nachladen sind leicht verschmerzbar, aber was schon störender auffällt, ist, wie oft unsere Häscher an Wänden oder Objekten hängen bleiben.

Besserung in Sicht: Bei unserem Spielstand kurz vor Storyende gab es das Problem zwar nicht, aber manche Nutzer berichten von einem Bug, bei dem sie die Polizei außerhalb von Vs Apartment grundlos attackiert. Da die Spieler die Ursache dafür bereits im Code des Mods entdeckt und in den Kommentaren auf Nexus gemeldet haben, gehen wir aber davon aus, dass sich derlei Kinderkrankheiten schnell ausbessern lassen.

Wenn ihr das Ganze mal in bewegter Form sehen wollt, dann hat euch der Modder selbst ein kleines Video zu seinem Werk hochgeladen:

So installiert ihr die Mod

Ihr könnt euch die »Vehicle Combat«-Mod kostenlos auf Nexusmods herunterladen, benötigt hierfür aber ein ebenso kostenfreies Nutzerkonto auf der Seite. Des Weiteren baut die Modifikation auf der Vorarbeit dreier anderer auf, die ihr ebenfalls installieren müsst:

Die entpackten Dateien werft ihr einfach jeweils in euren Cyberpunk-Ordner und achtet lediglich darauf, dass die Ordnerstruktur übereinstimmt. Sprich: Nicht den Ordner namens »redscript« hineinkopieren, sondern dessen Inhalt mit den Unterordnern »r6« und »engine«, die genauso auch im Hauptordner des Spiels vorliegen. Soll etwas überschrieben werden, bestätigt ihr das.

Wichtig: Wollt ihr dagegen den komfortablen Mod Manager Vortex verwenden, der von den Machern der Nexusmods-Seite selbst stammt, müsst ihr diesem erst beibringen, wie er mit Cyberpunk umzugehen hat. Dazu ladet ihr einfach die entsprechende Datei herunter und zieht sie im »Erweiterungen«-Tab (engl: Extensions) von Vortex auf das entsprechende Feld unten rechts.

Anschließend findet ihr Cyberpunk 2077 ganz normal im Spiele-Tab und könnt es mit einem Klick auf das Plus zu den »Managed«-Titeln hinzufügen. Nun lassen sich die Mods über die entsprechende Schaltfläche im Download-Bereich der Website direkt dem Mod Manager hinzufügen und jederzeit (de-)aktivieren.

Ob davon noch alle mit Version 1.5 harmonieren, solltet ihr allerdings auf der jeweiligen Modseite nachprüfen. Wir werden auch weiterhin die Augen nach jenen offenhalten, die aus der Masse herausstechen und sie für euch probespielen.

Habt ihr Cyberpunk 2077 seit dem Patch 1.5 gemoddet und falls ja, welche Mods haben euch bisher am besten gefallen? Teilt eure Erfahrungen gerne mit uns und der Community in den Kommentaren!