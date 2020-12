Zu Cyberpunk 2077 gibt's einen offiziellen Guide, alle Infos

In Zeiten des Internets ist es eher ungewöhnlich, noch großartige offizielle Guides zu bekommen. Cyberpunk 2077 will die Ausnahme von der Regel darstellen und hat einen durchaus umfangreichen offiziellen Guide angekündigt: Der ist in seiner Collector's Edition 496 Seiten lang und dürfte damit so einiges zum Schmökern bieten.

Die wichtigsten Infos zum offiziellen Cyberpunk-Guide

Zwei Versionen: Neben der besonders langen Sammler-Edition gibt es eine leicht kompaktere Standard-Version mit 464 Seiten. Erstere bietet eine Reihe von zusätzlichen Bildern und Postern und kommt zudem als Hardcover-Variante statt als Softcover Version.

Das steckt drin: Ansonsten konzentrieren sich beide Varianten darauf, euch das Spiel bis ins kleinste Detail vorzustellen. Es wird versprochen, dass nicht nur alle Spielmechaniken vorgestellt werden, sondern auch jede einzelne Quest mit sämtlichen möglichen Lösungswegen.

Release und Preis: Der Guide kostet je nach Version 20 bis 30 Euro und soll zusammen mit dem Release des Spiels am 10. Dezember 2020 erscheinen - auch in Deutschland.

Zur offiziellen Shop-Seite kommt ihr über diesen Link.

Lässt der Guide auf die Größe des Spiels schließen?

Zum Vergleich: Die englische Version der Herr-der-Ringe-Trilogie, die J.R.R. Tolkien in den Jahren 1937 bis 1949 schrieb, umfasst etwa 1.241 Seiten, obwohl leicht Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen existieren. »Die Gefährten« ist 479 Seiten lang, »Die zwei Türme« hingegen 415 und »Rückkehr des Königs« 347. Der Hobbit kommt wiederum auf etwa 304 Seiten.

Der offizielle Guide zu Cyberpunk 2077 ist somit länger als jeder einzelne Teil von Herr der Ringe und beinahe halb so lang wie die gesamte Trilogie.

Nur bedingt ein Indiz: Fairerweise muss man jedoch sagen, dass wir nur die reine Seitenanzahl miteinander vergleichen, jedoch nicht die exakte Anzahl an Zeichen. Denn die ist unbekannt. Der Guide zu Cyberpunk 2077 verbraucht möglicherweise etwas mehr Platz für etwaige Bilder, Screenshots, Ingame-Maps oder Klassen-Anleitungen und ähnliches, als die Bücher von Herr der Ringe mit Illustrationen.

Entsprechend vorsichtig solltet ihr sein, aufgrund des Umfangs des offiziellen Guides auf die finale Größe von Cyberpunk 2077 zu schließen. Was die Größe der Spielwelt und die Länge der Haupthandlung angeht, hat Entwickler CD Projekt Red beispielsweise bereits verraten, dass man nicht ganz an The Witcher 3: Wild Hunt herankommt. Alles, was wir bislang über die Map-Größe und den Schauplatz Night City wissen, lest ihr hier:

Und natürlich lässt sich aktuell schlichtweg nicht beantworten, wie umfangreich unterschiedliche Lösungswege oder der Wiederspielwert von Cyberpunk 2077 ausfallen. Diesbezüglich müssen wir uns noch gedulden, bis das Rollenspiel am 10. Dezember 2020 erscheint.

Allerdings wagen wir bereits eine Prognose in unserer nicht gerade kurz geratenen Preview zu Cyberpunk 2077, und liefern euch darüber hinaus zahlreiche weitere Artikel zum Thema auf GameStar Plus:

Alles, was ihr sonst noch vor dem Release zum Spiel wissen müsst, erfahrt ihr wieder in einem 17 Minuten langen Video. In dem stellen wir euch alles vor, was wir bereits jetzt über das kommende Epos wissen. Von der Story und dem Gameplay, über Waffen bis hin zu Gangs und Fahrzeugen.