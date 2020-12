Wie angekündigt ist Patch 1.05 für Cyberpunk 2077 noch diese Woche aufgeschlagen und bringt massig Verbesserungen für PC und Konsole mit. Letztere können das Update bereits herunterladen, erstere müssen sich noch ein klein wenig gedulden. Besonders dürften Spieler die zahlreichen Fixes für Quest-Bugs freuen. Weil sich für viele Missionen nicht oder nur nach einem Neustart beenden ließen, werteten wir das Rollenspiel ab:

793 31 Mehr zum Thema Wir erkennen CP 2077 den Platin-Award ab

Wir werden die Änderungen von Update 1.05 im Detail überprüfen und klären, ob eine Aufwertung gerechtfertigt ist. Bis es soweit ist, findet ihr aber auf Seite 2 bereits die umfangreichen Patch Notes. Die Highlights des Updates heben wir hier für euch kompakt hervor.

Das steckt in Patch 1.05

Viele Quest-Bugs werden behoben - Um nichts zu spoilern, nennen wir hier nur die Beispiele aus dem Prolog: Jackie verschwindet beispielsweise nicht mehr während der Missionen »Die Übergabe« oder Der Coup und Dum Dum folgt V nach »Die Übergabe« nicht mehr überall hin.

- Um nichts zu spoilern, nennen wir hier nur die Beispiele aus dem Prolog: Jackie verschwindet beispielsweise nicht mehr während der Missionen »Die Übergabe« oder Der Coup und Dum Dum folgt V nach »Die Übergabe« nicht mehr überall hin. Außerdem sind Anrufe und Nachrichten Charakteren an verschiedenen Stellen in der Handlung nicht mehr fälschlich geblockt, Schnellreise vor bestimmten Quest-Punkten verhindert nicht länger den Fortschritt und manche Nebenfiguren rufen deutlich weniger penetrant an, wenn man ihre Aufträge zunächst ablehnt. Steckt ihr irgendwo fest, stehen die Chancen also gut, dass es jetzt weitergeht.

Grafik- und UI-Verbesserungen: Offenbar wurde beispielsweise das Hosenstall-Malheur des männlichen V im Inventarbildschirm behoben. Außerdem laufen weniger NPCs in den NCPD-Aufträgen in starrer T-Pose durch die Gegend und man kann nach Braindances nicht mehr ohne Kopf in der Third-Person-Perspektive feststecken. Steigt man aus einem Auto aus und öffnet gleich danach das Inventar-Menü, schließt es sich dann auch nicht mehr sofort.

Offenbar wurde beispielsweise das Hosenstall-Malheur des männlichen V im Inventarbildschirm behoben. Außerdem laufen weniger NPCs in den NCPD-Aufträgen in starrer T-Pose durch die Gegend und man kann nach Braindances nicht mehr ohne Kopf in der Third-Person-Perspektive feststecken. Steigt man aus einem Auto aus und öffnet gleich danach das Inventar-Menü, schließt es sich dann auch nicht mehr sofort. Performance: Das Update bringt diverse Stabilitätsverbesserungen mit und soll auch Abstürze weiter eindämmen.

Das Update bringt diverse Stabilitätsverbesserungen mit und soll auch Abstürze weiter eindämmen. Konsolen-Verbesserungen: Auf PS4 und Xbox One wurde unter anderem die Bildschärfe optimiert und das mehrfache Neustarten des Spiels setzt die eigenen Einstellungen nicht mehr zurück. Außerdem wurde das Aussehen zahlreicher Fahrzeuge korrigiert.

Warum Quest-Stopper gerade in Cyberpunk 2077 so fatal sind, erfahrt ihr im Test-Video. Denn selbst kleine Aufträge stecken voller großartig geschriebener Dialoge und spannender Geschichten:

Spezielle Verbesserungen für die PC-Version

Mehr Leistung für AMD: In Zusammenarbeit mit AMD wurde die Verwendung von 4- und 6-Kern-AMD-Ryzen-Prozessoren optimiert, hier müsste sich die Leistung verbessern.

In Zusammenarbeit mit AMD wurde die Verwendung von 4- und 6-Kern-AMD-Ryzen-Prozessoren optimiert, hier müsste sich die Leistung verbessern. Die Debug-Konsole wurde entfernt, da einige Optionen zu Abstürzen und kaputten Quests führen konnten. Die Modding-Community soll trotzdem weiter unterstützt werden. Erste Mods haben wir sogar bereits für euch getestet.

wurde entfernt, da einige Optionen zu Abstürzen und kaputten Quests führen konnten. Die Modding-Community soll trotzdem weiter unterstützt werden. Erste Mods haben wir sogar bereits für euch getestet. Raytracing-Reflektionen sollten nicht mehr zu grell erscheinen im Vergleich zur Umgebung.

sollten nicht mehr zu grell erscheinen im Vergleich zur Umgebung. Das Steam-Overlay stürzt nicht mehr beim Beenden des Spiels ab.

Alles zum technischen Zustand von Cyberpunk 2077 auf dem PC, erfahrt ihr in unserem Technik-Check samt Benchmarks. Wollt ihr mehr aus Cyberpunk 2077 rausholen, helfen die Tuning-Tipps unserer Hardware-Experten:

99 22 Mehr zum Thema Cyberpunk 2077 Tuning-Tipps für mehr FPS

Über Weihnachten wird es dann wohl erstmal keine neuen Patches geben. Laut der Roadmap von Entwickler CD Projekt Red kommen im Januar und Februar weitere große Updates, die PC- und Konsolen-Version weiter optimieren. Gerade die Fassung für die Standard-Ausführungen von PS4 und Xbox One befindet sich in einem so schlechten Zustand, dass die Kollegen von der GamePro 20 Punkte abwerteten und eine Kaufwarnung aussprachen.

Ob Patch 1.05 da schon erste Erleichterung schafft, muss sich noch zeigen. Sony hat Cyberpunk 2077 inzwischen sogar aus dem Store genommen und akzeptiert Refunds. Auch bei Steam und Microsoft werden viele Rückerstattungsanfragen auch nach längerer Spielzeit noch angenommen aktuell.