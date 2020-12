Cyberpunk 2077 wird aktuell überall heiß diskutiert. Viele Spieler beschweren sich vor allem über Bugs und Performance-Problemen, die trotz Update 1.04 noch immer vorhanden sind. Aus diesem Grund entschuldigten sich die Entwickler von CD Projekt Red in einem offiziellen Statement und kündigten bereits den nächsten Patch 1.05 an.

Ebenso versprachen sie vor allem den Konsolenspielern, ihnen bei möglichen Rückerstattungsversuchen unter die Arme zu greifen. Bis zum 21. Dezember könnt ihr CD Projekt unter helpmerefund@cdprojektred.com kontaktieren, wenn es mit eurem Refund nicht funktioniert hat. Wenn ihr Glück habt, müsst ihr diese Extrameile aber gar nicht gehen.

Denn wie einige User bereits auf Reddit berichteten, gibt es bereits ein gewisses Maß an Kulanz bei Sony, Microsoft und Steam. User Jimmyban berichtet beispielsweise auf Reddit, dass er Cyberpunk auf Steam auch nach etwa acht Stunden Spielzeit und zwei Rückerstattungs-Versuchen erfolgreich zurückgeben konnte:

Nein, eine garantierte Rückerstattung nach Ablauf der allgemeinen Frist gibt es nicht. Normalerweise garantiert Steam nur dann Rückerstattungen, wenn das Spiel »innerhalb der vorgegebenen Rückgabefrist eine Rückerstattungsanfrage eingeht und der nicht mehr als zwei Stunden gespielt wurde«.

Allerdings gibt Steam auf der offiziellen Info-Seite zu Refunds ebenfalls an:

Konkret bedeutet das, dass eure Bitte auf Rückerstattung dann nicht automatisch, sondern manuell von einem Mitarbeiter geprüft wird. Dieser hat vermutlich einen gewissen Spielraum, in dem er sich bewegen kann und euch aus Kulanz trotz abgelaufener Frist eine Rückerstattung gewährt. Diese Kulanz seitens Steam wurde auch schon bei anderen Spielen wie beispielsweise Wolcen gewährt, wie ein User auf Reddit berichtet.

Wer in einem Mitgliedstaat der EU wohnt, hat Anspruch auf das sogenannte EU-Rückgaberecht, dass eine Rückgabe ohne Angabe von Gründen binnen 14 Tagen gewährleistet. Das setzt allerdings voraus, dass das gekaufte Produkt noch nicht benutzt wurde. Steam schreibt dazu:

"Das europäische Recht sieht grundsätzlich ein Recht zum Widerruf von Softwarekäufen vor. Dieses Widerrufsrecht kann jedoch für verpackte Software, die geöffnet wurde, und für digital bereitgestellte Inhalte ausgeschlossen werden, sobald diese dem Endbenutzer zur Verfügung gestellt wurden, und in der Regel wird dieses Recht in solchen Fällen auch ausgeschlossen.



Wenn Sie eine Transaktion auf Steam abschließen, gilt Folgendes: Das gesetzliche EU-Widerrufsrecht endet 14 Tage nach dem Kauf oder in dem Moment, in dem Sie die Inhalte und Dienste zum ersten Mal herunterladen (je nachdem, was früher eintritt)."