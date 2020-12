Pünktlich zu Weihnachten überreicht euch CD Projekt Red noch ein kleines Weihnachtsgeschenk in Form eines Hotfixes 1.06 für Cyberpunk 2077. Das neue Update ist bereits für den PC und die Konsolen verfügbar und kann somit ab sofort heruntergeladen und aufgespielt werden.

Groß ist der Patch zwar nicht, dafür behebt er wohl einen der aktuell anstrengendsten Bug für den PC. Denn bisher konnte euer Spielstand nicht mehr geladen werden, wenn er größer als 8MB war. Dann begrüßte euch beim nächsten Laden die Fehlermeldung »Der Spielstand ist beschädigt und kann nicht geladen werden«.

Oftmals wurde eure Speicherdatei so groß, weil euer Inventar beispielswiese zu riesig war oder ihr zu viele Items gecrafted hattet. All diese Probleme sollten sich aber jetzt mit dem neuen Patch 1.06 in Luft auflösen, sodass ihr euch keine Gedanken mehr um euer Inventar machen müsst (also außer, ihr habt eure Trage.-Kapazität erreicht).

Frühere Speicherstände sind weiterhin verloren

Wie ihr den Patch Notes unten entnehmen könnt, hat CD Projekt zwar das Problem grundsätzlich gelöst, das Update rettet aber nicht eure bereits durch den Bug zerstörten Spielstände. Solltet ihr also das 8MB-Limit bereits überschritten haben, könnt ihr diesen Speicherstand zum aktuellen Zeitpunkt weiterhin nicht retten.

Das bedeutet, dass ihr euch weiterhin einen nicht beschädigten Spielstand aussuchen müsst um mit ihm Cyberpunk 2077 weiterspielen zu können. Mit dem Aufspielen des neuen Updates 1.06 geht ihr aber sicher, dass euch das Problem nicht nochmal Spielfortschritt zunichte macht.

Quests

Dum Dum verschwindet nicht länger vom Totentanz-Eingang während des zweiten Konflikts.

Konsolen-spezifisch

Verbessertes Memory-Management und Stabilität beugen einige Abstürze vor.

PC-spezifisch

8MB-Limit entfernt. Wichtig: Das repariert keine Speicherstände, die vor dem Update kaputt gegangen sind.

Obwohl Cyberpunk 2077 einen äußerst holprigen Start - vor allem auf den Konsolen - hinlegte, verkaufte sich das wohl meist erwartete Rollenspiel des Jahres jetzt schon über 13 Millionen Mal.