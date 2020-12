Die Tage seit dem Release von Cyberpunk 2077 waren für CD Projekt Red vorwiegend von schlechten Nachrichten und drohenden Klagen geprägt. Vor allem der katastrophale technische Zustand auf den Last-Gen-Konsolen kratzte an dem bis dato guten Ruf des Studios. Den Verkaufszahlen haben die Meldungen aber laut einer aktuellen Pressemitteilung nur bedingt geschadet.

Insgesamt habe sich Cyberpunk 2077 bis zum 20. Dezember über 13 Millionen Mal verkauft. Nur zum Vergleich: The Witcher 3 konnte über einen Zeitraum von fünf Jahren etwa 28 Millionen Exemplare absetzen.

Viele scheinen Cyberpunk also trotz zahlreicher Probleme zu spielen, kämpfen nur mit wenigen technischen Problemen oder haben sich bisher gegen eine Rückerstattung entschieden, um auf Patches und Updates zu warten.

Was die Entwickler CD Projekt jetzt trotzdem noch liefern müssen, um die Fans wieder versöhnlich zu stimmen, erfahrt ihr in unserem Video:

Hohe Zahlen trotz Rückerstattungen

Die Zahlen, so heißt es von CD Projekt Red, enthalten die Verkäufe von digitalen Vertriebsplattformen sowie die geschätzten Daten, die aus dem Einzelhandel stammen. Berücksichtigt wurden dabei bereits auch schon die Rückerstattungen, die Kunden direkt über die Rückerstattungs-Kampagne des Entwicklers getätigt haben. Nicht berücksichtigt sind daher die Rückerstattungen, welche auf anderen Wegen (etwa über den Steam-Refund oder Sony) getätigt worden sind.

Millionen Verkäufe seit Release: Im Vorfeld der Veröffentlichung konnte CD Projekt Red bereits einen Großteil der Entwicklungs- und Werbekosten von Cyberpunk 2077 wieder einspielen. Über acht Millionen Mal wurde das Rollenspiel vorbestellt. Seitdem sind weitere fünf Millionen Exemplare hinzugekommen.

Das Studio macht jedoch keine Angaben zur Plattformverteilung. Es ist demnach unklar, auf welchem System sich das Rollenspiel bisher am besten verkauft hat..

Keine wirkliche Besserung an der Börse

Die Erfolgsmeldung hinterlässt jedoch am Aktienmarkt für CD Projekt noch keine Aussicht auf Besserung. Nachdem sich das Wertpapier zuvor schon im Sinkflug befand, sind die Aktionäre offenbar weiterhin verunsichert.

Zum aktuellen Stand beträgt der Wert an der Frankfurter Börse nur noch 58,06 Euro - von ehemals über 90 Euro wenige Tage vor dem Release von Cyberpunk 2077.

Wie geht es für Cyberpunk 2077 weiter?

Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte der polnische Entwickler das große Update 1.05 für Cyberpunk 2077. Sowohl auf dem PC als auch auf den Konsolen wurden damit bereits zahlreiche Verbesserungen implementiert.

Über die bevorstehenden Weihnachts- und Neujahrsfeiertage wird es voraussichtlich keine neuen Patches geben. Für Januar und Februar sind derweil schon große Updates angekündigt, die das Rollenspiel weiter optimieren und Bugs ausmerzen sollen.

Wer bereits Cyberpunk 2077 erworben hat und Hilfe in Night City benötigt, findet übrigens in unserem Guide-Hub eine große Auswahl hilfreicher Artikel und eine Komplettlösung:

Wer bisher noch mit einem Kauf von Cyberpunk hadert oder noch etwas abwarten will, kann sich über das so heiß diskutierte Rollenspiel in unserem GameStar-Test zu Cyberpunk 2077 informieren. Dort erklären wir euch, was euch konkret erwartet.