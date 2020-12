Cyberpunk 2077: Bug kann eure Saves zerstören, so beugt ihr vor

Der Release von Cyberpunk 2077 ist durchaus problembehaftet. Durch einen der Bugs könnt ihr gar euren gesamten Spielstand unwiederbringlich verlieren. Allerdings ist die Ursache mittlerweile bekannt und ihr könnt ihr zumindest teilweise vorbeugen.

So erkennt ihr den Fehler: Wenn ihr von dem Problem betroffen seid, wird euch das Spiel beim Laden mit der Meldung »Der Spielstand ist beschädigt und kann nicht geladen werden« informieren. In diesem Fall bleibt euch nichts anderes übrig, als auf ein älteres Savegame zurückzugreifen.

Was steckt hinter dem Savegame-Bug?

Wie der Entwickler CD Projekt Red auf seiner Support-Seite erklärt, gibt es derzeit eine maximale Spielstandgröße. Die Spieler gingen dem Problem im offiziellen Forum bereits auf den Grund und fanden heraus, dass diese exakt 8.192 kB, also etwa 8 MB beträgt. Wenn ihr sie überschreitet, zerstört das euer Savegame.

So beugt ihr vor: Wie das Studio erklärt, könnt ihr diesem Fehler vorbeugen, indem ihr nicht zu viele Gegenstände und Herstellungsmaterialien in eurem Inventar sowie Lager anhäuft. Außerdem solltet ihr davon absehen, den Glitch zu nutzen, mit dem ihr Items duplizieren könnt.

Speichert häufig: Es bietet sich an, viele verschiedene Spielstände anzulegen. Solltet ihr die genannten 8 MB dann doch einmal überschreiten, könnt ihr immerhin auf ein älteres Savegame zurückgreifen. Eine perfekte Lösung ist das natürlich nicht. Allerdings könnt ihr so im Notfall zumindest euren verlorenen Fortschritt in Grenzen halten.

Wenn ihr Cyberpunk 2077 aufgrund der starken Probleme zurückgeben wollt, dann erfahrt ihr in unserem Artikel, was genau ihr tun könnt.

Wird das Problem behoben?

Von offizieller Seite aus heißt es derzeit, dass man die maximale Dateigröße in Zukunft womöglich erhöhen wird. Selbst wenn das geschieht, wird das eure Speicherstände jedoch nicht wiederherstellen. Sind diese einmal kaputt, könnt ihr sie nicht mehr retten.

Wann kommen die Patches?

Der Entwickler arbeitet bereits an den Bugs von Cyberpunk 2077 und veröffentlicht regelmäßig neue Patches. Am 19. Dezember 2020 erschien das Update auf Version 1.05. Das behebt vor allem diverse Quest-Bugs und beseitigt zudem Absturzursachen.