Cyberpunk 2077: Ihr liebt die Netflix-Serie? Dann solltet ihr beim neuesten Trailer ganz genau hinschauen

In Cyberpunk 2077: Phantom Liberty lassen sich schon jetzt neue Anspielungen an die Netflix-Serie Edgerunners erspähen. Bildquelle: Netflix

Am 26. September 2023 erscheint nicht nur die große Erweiterung Phantom Liberty, das Hauptspiel Cyberpunk 2077 wird auch ordentlich umgekrempelt. So gibt es neue freischaltbare Fähigkeiten, Waffen, Fahrzeuge, Klamotten und sogar die knallharte Spezialeinheit MaxTac kann Jagd auf uns machen.

Und wer Cyberpunk: Edgerunners liebt (die nach dem aktuellen Stand vorerst keine Fortsetzung bekommen wird), dürfte sich schon jetzt über neue Querverweise an die Netflix-Serie freuen. Sofern ihr beim Trailer zu Cyberpunk 2077 2.0 der gamescom 2023 genauer hinseht, könnt ihr bereits neue Anspielungen bei der Edgerunners-Crew entdecken.

Mehr David, Lucy und Rebecca in Cyberpunk 2077

Um was genau es geht? Mit dem Release von Phantom Liberty werden auch die Skilltrees des Hauptspiels überarbeitet. Allzu viele Details kennen wir dazu noch nicht. Fest steht aber zumindest, dass Fähigkeiten (zumindest teilweise) überarbeitet, Skilltrees entschlackt und mit Relikt sogar ein zusätzlicher Fähigkeitenbaum hinzugefügt werden.

Der neueste Trailer zu den anstehenden Änderungen teast hier einen Haufen mal mehr, mal weniger offensichtliche Details an und für Fans von Edgerunners gibt es ein ganz besonderes Schmankerl. Pausiert ihr das Video ab Minute 01:06, dürften drei ganz ins Auge stechen.

3:02 Cyberpunk 2077: Phantom Liberty stellt im Gameplay-Trailer zahllose, teils kostenlose Neuerungen vor

Dabei sind nämlich überarbeitete Perks zu sehen, welche drei … Helden aus Edgerunners zeigen:

im Konstitution-Skilltree ist Rebecca zu sehen

zu sehen bei Intelligenz hat Lucy einen Perk übernommen

einen Perk übernommen im Skilltree zu den technischen Fähigkeiten thront David Martinez oben in der Mitte

Edgerunners und Cyberpunk 2077 sind längst eng verknüpft

Spannend wird natürlich, ob mit Phantom Liberty noch weitere Anspielungen und Querverweise an Edgerunners in Cyberpunk 2077 landen. In Anbetracht der Beliebtheit der Netflix-Serie unter Spielern und Fans würde uns das nicht überraschen.

Natürlich steckt schon jetzt Vs Abenteuer in Night City voller Easter Eggs zu Edgerunners. Ihr könnt zum Beispiel eine kleine Quest absolvieren und darüber an Davids Jacke kommen oder die Schrotflinte von Rebecca finden. Außerdem zeigen wir euch, wie ihr mit bestimmten Builds die Fähigkeiten von David, Lucy und Rebecca imitieren könnt. Mehr dazu erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Phantom Liberty und den anstehenden Rework von Cyberpunk 2077? Werdet ihr sofort zum Release reinspielen oder wartet ihr lieber erstmal ab? Wie gut hat euch die Netflix-Serie Edgerunners gefallen und würdet ihr euch über eine Fortsetzung dazu freuen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!