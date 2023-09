Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ist da - Was ist euer erster Eindruck vom DLC?

Die Zeit ist gekommen. In der Nacht vom 25. auf den 26. September strömten die ersten Samurai in den neuen Stadtteil von Night City, um dort so richtig aufzuräumen. Der erste und einzige Story-DLC von Cyberpunk, Phantom Liberty, öffnete seine Tore für die Spieler.

Seit dem Launch hat sich in dem Spiel vieles verändert. Nicht nur durch das kürzlich erschienene Update 2.0, auch Phantom Liberty selbst brachte eine ganze Reihe von Neuerungen zu Cyberpunk. Wie findet ihr sie so bis jetzt? Macht mit bei unserer Umfrage und verratet es uns!

Die ersten Eindrücke auf Steam

Schon seit dem Release des großen Updates 2.0 gibt es auf Steam rund um Cyberpunk viel Getümmel. Die Spielerzahlen haben sich im Vergleich zum Vormonat mehr als verdreifacht, wodurch das Rollenspiel sich nun in den Top 5 der meistgespielten Steam-Spiele befindet.

Es fließen außerdem Tausende von positiven Wertungen rein, die die Verbesserungen loben, und seit heute Nacht auch den neuen DLC. Mittlerweile sind auf Steam über 1.300 Wertungen zu Phantom Liberty eingetrudelt, 92 % von ihnen sind positiv.

Gelobt werden vor allem:

Der neue Stadtteil Dogtown

Die spannende Story und interessante Charaktere

Die Rückkehr von Keanu Reeves als Johnny Silverhand und der Auftritt von Idris Elba als Solomon Reed.

1:09:34 Ist Cyberpunk 2077 mit 2.0 und Phantom Liberty perfekt?

Ein altes Übel bleibt aber dennoch: Auch der Release von Phantom Liberty leidet unter Bugs, wenn auch nicht in den extremen Ausmaßen wie das Grundspiel zum Release vor etwa 3 Jahren.

Dennoch berichten die Fans von nervigen Abstürzen, von Charakteren, die mit T-Pose versuchen, ihre Dominanz durchzusetzen, und von Menüs, aus denen man nur durch Neuinstallation des Spiels wieder entkommt. Klassiker eben.

Aber erzählt mal: Was ist euer erster Eindruck von dem DLC? Hat euch Phantom Liberty direkt überzeugen können oder seid ihr bis jetzt eher weniger beeindruckt? In Cyberpunk hat sich seit dem Launch generell viel verändert. Manche sagen sogar, dass das Spiel jetzt endlich in dem Zustand ist, wie es vor 3 Jahren sein sollte. Teilt ihr die Meinung? Verratet es uns in den Kommentaren!