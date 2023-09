Cyberpunk 2077: Update 2.0 lässt die Community jubeln und auf Steam geht es wieder durch die Decke

Wie reagieren die Fans auf Steam und Reddit auf Cyberpunk 2.0? Wir verraten es euch.

Unsere Meinung zu Cyberpunk 2077 nach dem großen Update 2.0 kennt ihr ja bereits. Kollegin Natalie hat euch in einem ausführlichen Test erklärt, was das Rollenspiel in Night City jetzt alles besser macht und warum Cyberpunk 2077 nun endlich die 90er-Marke knackt. Aber auch, warum es nach wie vor eine Abwertung für Bugs gibt.

Inzwischen konnten auch die Spielerinnen und Spieler da draußen ein paar weitere Runden drehen und sich an neue Features wie die überarbeiteten Talentbäume, der neuen Cyberware oder diversen Optimierungen gewöhnen. Bleibt die Frage, wie Update 2.0 in der Community ankommt. Wir haben einen Blick in die ersten Reaktionen geworfen und gesehen: Größtenteils sorgt 2.0 bei den Fans für Feierstimmung.

Auf Steam schießen die Spielerzahlen nach oben

Auch wenn Cyberpunk 2077 selbst mit Update 2.0 nicht mal im Ansatz an den wahnsinnigen Spielerrekord zum Release heranreicht, katapultiert der Patch die Zahl der aktiven Spielerinnen und Spieler trotzdem in die Top 10 der aktuell am meisten gespielten Spiele auf Steam. Zum jetzigen Zeitpunkt liegt Cyberpunk 2077 mit 118.000 Spielern sogar vor Starfield (106.000), hingt allerdings Baldur's Gate 3 (221.000) hinterher.

Zwischenzeitlich erreichte Cyberpunk sogar einen Höchstwert von 151.000 gleichzeitigen Spielerinnen und Spielern. Zur Orientierung: der Spielerrekord von Cyberpunk liegt bei 830.000, allerdings lag der Durchschnitt spätestens seit Februar 2021 monatlich bei etwa 10 bis 20 Tausend.

Das sagen die Fans zu 2.0

Hohe Spielerzahlen müssen allerdings nicht unbedingt etwas darüber aussagen, wie gut das Update auch ankommt. Doch im Falle von Cyberpunk scheint CD Projekt Red tatsächlich viele Wogen geglättet zu haben. 87 Prozent der Steam-Reviews der letzten 30 Tage sind positiv. Betrachten wir nur den Zeitraum seit des Patches, stehen sogar ganze 3080 positive Rezensionen lediglich 701 negativen Kommentaren gegenüber.

Das mögen die Leute auf Steam an 2.0

Nach dem Update 2.0 ist das Game endlich da wo es sein sollte und für jeden empfehlenswert es neu anzufangen. - OceanmanGER

Atmosphäre und Spieltiefe sind für mich das wichtigste. und Cyberpununk hat beides. - factor1970

Eine der größten Comeback-Kid-Geschichten der Gaming-Industrie. Volle Transparenz, das Spiel ist nicht das Spiel, das CDPR vor all den Jahren enthüllt hat, aber was sie abgeliefert haben hat immer noch hohe Qualität. Eine gut designte Videospiel-Erfahrung. - S39TheLightning

Das mögen die Leute auf Steam nicht an 2.0

Ich habe das Spiel geliebt, aber es wurde für mich persönlich aus einem einfachen Grund ruiniert.

Alle NPCs skalieren jetzt mit meinem Level. Es hängt nicht mehr davon ab, in welchem Gebiet von Night City ich bin. Loot skaliert jetzt auch mit dem Level.

Danke, ich hasse es. - Maskan Rill

Ich bin kein Fan der Änderungen an Talentbäumen und Waffen. Waffen-Handling fühlt sich jetzt seltsam an, mit der Ausdauer-Mechanik. Waffen-Modifikationen wurden enorm reduziert (keine Schalldämpfer an Revolvern, keine Mods für einzigartige Waffen). Leider muss ich auch nach 2.0 noch sagen, dass das Spiel mit Bugs durchsetz ist. - ShogunTheSchlonker

Neben Steam tauschen sich auch auf Reddit die Fans darüber aus, was ihnen nun gefällt und was nicht. Hier zeigt sich ein ähnliches Bild. Der Großteil ist mit den Änderungen sehr zufrieden und freut sich, dass das Rollenspiel kostenlos derart komplett überarbeitet wurde. Viele ärgern sich aber nach wie vor über Bugs oder sind mit Änderungen wie dem Levelscaling unzufrieden.

Was haltet ihr von Cyberpunk 2077 2.0? Konntet ihr in das Update bereits reinspielen oder wartet ihr noch, bis Phantom Liberty erscheint? Welche Erfahrungen konntet ihr sammeln und gibt es Neuerungen, über die ihr euch ganz besonders freut? Oder ärgert ihr euch über das Update, weil ich euch mehr oder andere Änderungen erhofft hattet? Schreibt es in die Kommentare!