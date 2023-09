Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - Die Steam-Reviews gehen völlig durch die Decke, aber Kritik gibt's trotzdem

Das Porträt eines sehr zufriedenen Cyberpunk-2077-Fans, denn Phantom Liberty ist grandios.

Hach, was war das vor drei Jahren eine Aufregung: Cyberpunk 2077 erschien nach vielen Jahren des Wartens und konnte dem ins schier Unermessliche gestiegenen Hype zunächst nicht gerecht werden. Das lag aber weniger an Spielwelt, Story oder Gameplay, sondern vielmehr an Bugs. Viele Bugs. Also echt viele, daraus hätte man bestimmt einen neuen Starship-Troopers-Streifen drehen können.

CD Projekt Red gab aber nicht auf, überarbeitete viele Aspekte des Rollenspiels grundlegend, optimierte die technische Komponente massiv und herausgekommen ist ein Meisterwerk, dass mit Phantom Liberty nun sein erstes und einziges Addon erhält.

Und erste Fan-Meinungen fallen begeistert aus. Wir haben bei Steam, Reddit und Co. vorbeigeschaut und geprüft, welche Aspekte von Phantom Liberty besonders viel Lob einheimsen und was sogar kritisiert wird. Kleiner Spoiler: Es ist mal wieder die Technik.

Spielwelt und Handlung begeistern die Fans

Steam ist wenig überraschend die Anlaufstelle Nr. 1, wenn man derzeit User-Meinungen erfahren möchte. Zum Zeitpunkt dieses Artikels fallen 1.197 von 1.292 Rezensionen positiv aus - das sind stolze 92 Prozent! Folgende Aspekte von Phantom Liberty werden besonders oft mit Liebe überschüttet:

Fantastische Spielwelt: Der neue Stadtbezirk Dogtown versprüht wie der Rest von Night City jede Menge Atmosphäre und fesselt viele Fans allein schon durch die Stimmung vor den Bildschirm.

Packende Handlung: Sowohl das Comeback von Keanu Reeves in seiner Rolle als Johnny Silverhand als auch Neuzugang Idris Elba als Solomon Reed werden für ihre Performance im Rahmen der 13 neuen Story-Missionen gelobt.

Neue Features: Im Paarlauf mit Phantom Liberty ist mit dem großen Update 2.0 auch ein ganzer Schwung an neuen oder überarbeiteten Features im Spiel gelandet. Diese werden ebenfalls von vielen Fans gelobt, da sie zu einem noch besseren Gesamterlebnis beitragen.

Was sagen die Fans im Detail? Wir haben für euch ein paar Aussagen von Steam-Usern herausgesucht, um die vorherrschend positive Stimmung einzufangen:

Cyberpunk ist eines der größten Comebacks. Ich kann es kaum erwarten, die Geschichte weiter zu erforschen und zu sehen, was dieser DLC zu bieten hat. Steam-User Mei

Hier feuert CDPR aus allen Zylindern. Cyberpunk 2077 auf seinem absoluten Höhepunkt. Actiongeladene Hauptquest und verbesserte Open-World-Aktivitäten. Der einzige Nachteil ist, dass es irgendwann zu Ende ist :) Da wünscht man sich, dass das Hauptspiel so gut wäre lol Steam-User Linearskillz

Ein alter Bekannter macht Probleme

Spätestens beim Blick auf Reddit fällt jedoch auf, dass ein Thema auch bei Phantom Liberty durchaus aktuell zu sein scheint: Es fängt mit B an und hört mit ugs auf. Ja, die Rede ist von Belaflugs. Okay, das Wort haben wir uns ausgedacht, wir wollten euch verwirren. Natürlich sind Bugs gemeint!

Abstürze auf den Desktop, Darstellungsfehler, Probleme mit der Bildrate, Feststecken in geschlossenen Räumen - die Liste an von Fans berichteten Technikgebrechen hat durchaus ein paar Zeilen gefüllt. So schlimm wie zum Release des Hauptspiels oder Star Wars Jedi: Survivor ist es aber offenbar keineswegs.

Das Phantom Liberty in Sachen Bugs noch ein paar Patches gut gebrauchen kann, haben wir auch in unserem Test festgestellt, weshalb wir das an sich fantastische Addon auch um drei Punkte abgewertet haben, bis diese Probleme behoben werden.

Ihr seht: Schon jetzt zum Launch kann Phantom Liberty viele Fans von sich überzeugen. Aber wie sieht es bei euch aus? Seid ihr ebenfalls vom großen Addon für Cyberpunk 2077 begeistert? Oder fällt euer erstes Fazit bislang eher ernüchternd aus? Wenn ja, welche Punkte stören euch so sehr? Wir sind gespannt auf eure Meinung, also schreibt sie uns gerne in die Kommentare!