Update 2.0 für Cyberpunk 2077 ist jetzt da und bei uns findet ihr alles, was ihr wissen müsst

Cyberpunk 2.0 ist ab sofort verfügbar.

Der Launch des mit Spannung erwarteten Add-ons Phantom Liberty für Cyberpunk 2077 steht kurz bevor. Um euch auf dieses große Ereignis vorzubereiten, wurde bereits heute das umfangreiche Update 2.0 veröffentlicht, das als Grundlage für das kommende Add-on dient.

Bei uns erfahrt ihr alles, was ihr jetzt zum Update wissen müsst. Von den neuesten Features bis hin zu Verbesserungen - wir haben alle Infos inklusive der Patch Notes zu Cyberpunk 2077 Update 2.0 für euch.

Cyberpunk 2077 hatte seinerzeit einen äußerst schwierigen Start, der Release im Dezember 2020 war von massiven technischen Problemen überschattet, die besonders auf den Konsolen für riesige Probleme sorgten.

Seitdem hat sich viel getan, denn in den vergangenen Jahren hat CD Projekt pausenlos an der Technik gefeilt, sodass euch jetzt tatsächlich ein hervorragendes Rollenspiel mit toller Story und coolen Charakteren erwartet - versprochen!

In unseren Tests zu Cyberpunk 2.0 und Phantom Liberty erfahrt ihr alles wichtige:

1:09:34 Ist Cyberpunk 2077 mit 2.0 und Phantom Liberty perfekt?

Läuft das überhaupt auf meinem PC?

Cyberpunk 2077 galt schon zu seinem Release als extrem hardwarehungrig, durch nachträglich ergänzte Features wie etwa das Path Tracing ist das Sci-Fi-Rollenspiel zur aktuell größten Herausforderung für eure Grafikkarten geworden.

Wie gut Cyberpunk 2077 jetzt bei euch läuft, erfahrt ihr in unseren Artikeln zu Phantom Liberty - schließlich basiert das Add-on auf den technischen Änderungen, die ab sofort mit Update 2.0 verfügbar sind:

Und wie ihr noch mehr Bilder pro Sekunde aus dem Spiel herauskitzelt, ohne, dass die opulente Grafik leidet, lest ihr im Tuning Guide:

Welche Neuerungen gibt es?

Das große Update 2.0 enthält nicht nur Bugfixes, sondern legt auch mit vielen Gameplay-Neuerungen auch den Grundstein für Phantom Liberty. Die wichtigste davon ist das neue Skill-System, in dem ihr jetzt neue Fertigkeiten statt langweiliger Passiv-Talente freischaltet.

Alle wichtigen Änderungen, etwa die Fahrzeugkämpfe oder das neue Polizeisystem, könnt ihr in folgendem Artikel nachlesen oder im Video ansehen:

11:52 Neue Quests, neues Gameplay, neues Spiel? - Cyberpunk 2.0 & Phantom Liberty

Unsere Guides helfen euch

Egal, ob ihr ganz frisch in Night City seid oder bereits Veteranen - mit Cyberpunk 2.0 wird sich vieles ändern. Deshalb haben wir für euch die wichtigsten Tipps gesammelt, um euch den neuen Start in euren nächsten Durchlauf so einfach wie möglich zu machen:

Zum Abschluss haben wir noch die vollständigen und sehr umfangreichen Patch Notes zu Update 2.0 für euch - ihr findet sie auf der zweiten Seite dieses Artikel.

Freut ihr euch auf Cyberpunk 2.0 und seid schon ganz heiß darauf, ein neues Spiel zu beginnen? Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren wissen!