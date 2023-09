Seid ihr bereit für Phantom Liberty? Testet euer Wissen zu Cyberpunk 2077 in unserem Quiz!

Bald ist es soweit! Cyberpunk 2077: Phantom Liberty erscheint.

Es wird unruhig auf den Straßen von Night City. Etwas Besonderes liegt seit einigen Wochen in der Luft. Etwas ganz Neues und Großes. Egal, ob Fixer oder Netrunner, Solos oder Nomads, ihr bereitet euch auf den Launch des DLCs Phantom Liberty vor.

Doch seid ihr wirklich bereit? Um euer Wissen rund um Cyberpunk 2077 zu testen, haben wir für euch ein Quiz zusammengestellt. Es behandelt alle Infos rund um das Franchise, egal ob es sich dabei um Ingame-Wissen oder News-Expertise handelt.

Manche Fragen werden euch sicher trivial vorkommen, andere sind aber echt knifflig. Postet eure Ergebnisse in die Kommentare und lasst uns wissen, wie ihr euch geschlagen habt!

11:52 Neue Quests, neues Gameplay, neues Spiel? - Cyberpunk 2.0 & Phantom Liberty

Phantom Liberty wird riesig

Ab dem 21. September bekommen die Fans von Cyberpunk 2077 endlich neues Gaming-Futter. Nicht nur wird mit dem Update 2.0 das Grundspiel überarbeitet, es kommt obendrauf das große DLC Phantom Liberty und das verspricht viel Content.

Night City bekommt einen ganzen neuen Stadtteil mit einer weiteren Fraktion verpasst, in dem ein neuer Story-Strang spielen wird. Dazu kommen neue Fähigkeiten im zusätzlichen Skill-Tree, weitere Quests und Nebenaufgaben und natürlich neue Klamotten.

Alle Infos zu Phantom Liberty findet ihr in unserem Hub dazu:

Am 18. September ist außerdem unsere Themenwoche zu Phantom Liberty gestartet. Das heißt, ihr bekommt täglich jede Menge Content zu dem DLC von Cyberpunk 2077. Dazu gehören unter anderem:

Nicht einer, sondern zwei Tests: Zu Phantom Liberty und dem Stand des RPGs nach dem Update 2.0

Ein Stream, in dem ihr Fragen an die Tester stellen könnt

Tech-Checks und Guides

Komplettlösung und Build-Guides

Wertungsspiegel, Umfragen, Meinungen der Redaktion und vieles mehr

Bis zum Release müsst ihr euch aber noch erst etwas gedulden. Macht also mit bei unserem Quiz, um euch die Zeit zu vertreiben. Erzählt uns dann auch gerne in den Kommentaren, ob ihr Cyberpunk 2077 schon gespielt habt oder es vielleicht euer erster Run sein wird. Habt ihr euch vielleicht einen Vorrat an Knabberzeug und Drinks für den Release angelegt? Haut raus!