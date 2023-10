Cyberpunk 2077: Spieler will trauriges Ende in Phantom Liberty umgehen, schaltet geheime Sequenz frei

Ein Abschied kann zu waghalsigen Aktionen führen.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ist inzwischen seit einigen Wochen erschienen und die ersten Spielenden haben die Hauptgeschichte bereits abgeschlossen. Je nachdem, wie ihr euch während des Spiels entscheidet, erhaltet ihr unterschiedliche Enden.

Ein Reddit-Nutzer war mit dem Ende, das für ihn vorgesehen war, allerdings nicht zufrieden. Also hat er versucht, es zu verändern, ohne andere Entscheidungen zutreffen. Das Ergebnis: Er kann sich als Entdecker einer geheimen Sequenz rühmen.

Vorsicht: Im Folgenden wird es Spoiler zu Phantom Liberty geben, auch wenn wir versuchen, diese so gering wie möglich zu halten. Solltet ihr die Erweiterung also noch nicht beendet haben, empfehlen wir euch daher, erst weiterzulesen, wenn ihr wirklich bereit dazu seid.

Genieße die Show, Johnny!

Je nachdem, wie ihr euch während des Spiels entscheidet, gibt es ein mögliches Ende, bei dem ihr zuseht, wie die Hackerin So Mi mit einer Rakete davonsaust. Dem Reddit-Nutzer Prototailz gefiel dieser emotionale Abschied allerdings nicht. Daher musste ein anderes Ende her und er hatte auch eine Idee wie.

Prototailz hat entdeckt, dass es auf der Außenschwelle der Luke gerade genug Platz gibt, um dort zu stehen und so außerhalb der Rakete als blinder Passagier mitzufliegen. So muss er sich nicht verabschieden und die Äuglein bleiben trocken. Aber seht einfach selbst:

Legendäre letzte Worte: Wenn ihr mitfliegt, erscheint plötzlich Johnny Silverhand auf der Startrampe und und fragt: Wohin gehst du? Daraufhin antwortet V: Genieße die Show, Johnny! Während ihr immer weiter nach oben befördert wird, entfleucht Johnny noch ein Oh fuck . Einige Sekunden später hebt die Rakete ab und ihr sterbt.

Doch nicht so geheim?

Die meisten Fans freuen sich in der Kommentarspalte darüber, dass CD Projekt Red an ein solches Szenario gedacht hat. Einige Nutzer sind sich jedoch sicher, dass es sich bei dem Dialog um wiederverwendete Audiospuren handelt. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Entwickelnden nicht daran gedacht haben.

Da der Tod in diesem Fall unausweichlich ist, deutet es auf eine gescriptete Sequenz hin. Es gab demnach vermutlich nicht die Ressourcen, extra neue Audiospuren anzufertigen. Hierbei handelt es sich, wie gesagt, allerdings nur um eine Vermutung. Sicher wissen wir allerdings, dass ihr hier weitere interessante Beiträge zu Cyberpunk 2077 und Phantom Liberty findet.

Was haltet ihr von der geheimen Sequenz in Cyberpunk 2077: Phantom Liberty? Welches Ende hattet ihr? Hat es euch gefallen? Habt ihr vielleicht auch schon probiert, eine eigentlich durchgetaktete Sequenz oder die Geschichte einer Quest zu verändern? Falls ja, wie und bei welchem Spiel? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!