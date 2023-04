Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - Mit ein bisschen Glück spielt ihr das Addon noch vor Release

Womöglich könnt ihr Cyberpunk 2077: Phantom Liberty früher spielen als erwartet.

Cyberpunk 2077 wird dieses Jahr endlich mit einem großen Addon versorgt. Phantom Liberty lässt euch in der Rolle von V und mit Johnny Silverhand an eurer Seite ein neues Gebiet von Night City erkunden. Bis dahin wird es allerdings noch eine Weile dauern, wir rechnen nicht vor Herbst mit einem Release des ersten großen DLCs.

Jetzt hat der offizielle Twitter-Kanal aber zumindest verkündet, dass es noch vor Release Anspielmöglichkeiten geben wird. Das betrifft nicht nur Presse und Content Creator, auch die Fans des Rollenspiels sollen verfrüht Zugang erhalten - wenn auch nicht garantiert. Die Rede ist gleichzeitig von zahlreichen Anspielmöglichkeiten .

Was könnte das bedeuten?

Es erscheint eher untypisch für ein Addon eine eigene Demo zu veröffentlichen. Auszuschließen ist das aber natürlich nicht. Wir gehen eher davon aus, dass Cyberpunk 2077 samt Phantom Liberty auf Messen vertreten sein wird. Auf welchen genau, ist aktuell noch unklar. Laut Gameswirtschaft sind von diesen Möglichkeiten allerdings Termine für ein deutschsprachiges Publikum explizit nicht ausgenommen.

Das legt natürlich die gamescom als denkbaren Anspiel-Termin nahe, allerdings ist diese Option bereits vom Tisch. CD Projekt Red wird dieses Jahr keinen eigenen Stand auf der gamescom betreiben.

Wir haben bei CD Projekt nachgefragt, welche alternative Anspieloptionen es geben könnte und erweitern diese News, sollte uns eine Antwort erreichen.

Was steckt alles in Phantom Liberty?

Auf das große Addon warten Fans des Rollenspiel nun bereits eine ganze Weile. Die technischen Probleme beim Hauptspiel mussten immerhin erst beseitigt werden, bevor sich das Team auf die Entwicklung des DLCs stürzen konnte.

Bislang ist auch noch nicht erschlagend viel zur Erweiterung bekannt. Wir wissen aber, dass ein neue Bezirk von Night City eingeführt wird. Außerdem werden wir in eine Spionage-Quest rund um die amerikanische Regierung verwickelt, in der der FIA-Agent Solomon Reed, gespielt von Idris Elba, eine zentrale Rolle spielt. Mehr dazu lest ihr in unserer Übersicht.

Jetzt seid ihr an der Reihe! Würdet ihr einen vorzeitigen Zugang zu Phantom Liberty gerne wahrnehmen, oder geduldet ihr euch lieber, bis der DLC auch wirklich erscheint? Habt ihr überhaupt vor in die Erweiterung reinzuspielen oder hat sich das Thema Cyberpunk 2077 für euch bereits erledigt? Schreibt uns alle eure Gedanken zu diesem Thema in die Kommentare!