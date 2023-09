Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - Wie viel Spielzeit steckt im Addon?

Wie lange braucht ihr für die Story von Phantom Liberty? Und wie viel Spielzeit steckt allgemein im Addon? Wir verraten es euch.

Phantom Liberty öffnet euch das Tor zum autonomen Stadtbezirk Dogtown, das sich normalerweise vom restlichen Night City abschottet, und überhäuft euch mit neuen Missionen, Gigs und Aktivitäten.

Wir haben die Erweiterung von Cyberpunk 2077 komplett durchgespielt und verraten euch, wie viel Spielzeit ihr für Haupt- und Nebenquests je nach Spielstil einplanen solltet. Außerdem haben wir uns das neue Ende angeschaut und erklären, wie viel zusätzliche Zeit für das Erreichen der Credits notwendig ist.

Ihr wollt wissen, ob sich eine Rückkehr nach Night City für das Addon überhaupt lohnt? Dann schaut doch in unseren ausführlichen Test zu Phantom Liberty:

So viel Spielzeit steckt in Phantom Liberty

Wie lange brauche ich für die Hauptquest?

Bevor ihr mit Phantom Liberty loslegt, müsst ihr zunächst die Hauptquest »Transmission« des Grundspiels abgeschlossen haben - das ist die Questlinie der Voodoo Boys. Erst danach kontaktiert euch Songbird und ihr könnt das neue Gebiet betreten. Zum Start eines neuen Spiels könnt ihr diesen Teil auch überspringen und startet mit einem Charakter auf Level 15. So könnt ihr direkt mit der Erweiterung loslegen. Wenn ihr komplett von vorne anfangen wollt, plant mindestens 10 Stunden für die Hauptquest bis »Transmission« ein.

In Dogtown selbst erwartet euch eine komplett neue Haupthandlung. Je nach Spielstil dauert diese etwa 20 bis 25 Stunden, wenn ihr dabei alle anderen Nebenquests, Open-World-Aktivitäten und natürlich das Hauptspiel links liegen lasst.

Wenn ihr komplett von vorne startet, braucht ihr etwa 10 Stunden bis zur ersten Quest des Addons.

Wenn ihr eher der vorsichtige Spielertyp seid, euch also gerne lautlos an Gegner heranschleicht, dann kann es länger dauern. Mit einem Hau-Drauf-Build, der sich schnell in das ganze Getümmel stürzt, seid ihr etwas schneller durch.

An einer Stelle kommt ihr nicht drumherum, mindestens drei Nebenmissionen zu erledigen, die sind in den 20 bis 25 Stunden aber schon mitgerechnet.

Wie lange brauche ich für Haupt- und Nebenquests?

Wenn ihr euch etwas genauer umschauen wollt, alle Nebenmissionen und vielleicht sogar die ein oder andere Open-World-Aktivität wie die Fallschirmabwürfe oder die Fahrzeugmissionen mitnehmen wollt, dann steigt die Spielzeit auf 30 bis 40 Stunden - auch hier kommt es natürlich stark auf euren Spielstil an. Spielt ihr lieber Stealth oder Rambo? Benutzt ihr viel Schnellreise oder fahrt ihr lieber mit dem Auto durch Night City? Und und und.

Die Spielzeit umfasst allein die Quests und Aktivitäten in Phantom Liberty, nicht im Hauptspiel.

Wir empfehlen euch, auch die ganzen Nebenquests mitzunehmen, denn sie lohnen sich wirklich!

Kann ich nach der Hauptquest noch zurück?

Ja, lasst euch nicht von den Endcredits erschrecken: Wenn ihr die Hauptquest von Phantom Liberty erledigt habt, könnt ihr ganz normal nach Night City zurückkehren und weiterspielen. In Dogtown werden sogar neue Nebenmissionen freigeschaltet.

Wie lange brauche ich bis zum Epilog?

Habt ihr alle Bedingungen für das neue Ende erfüllt, bekommt ihr nach der Hauptquest von Phantom Liberty einen neuen Point-of-No-Return, also eine Quest, die das Ende markiert und zum Epilog führt. Ihr solltet alles erledigt haben, was ihr davor erledigen wollt.

Gute Nachrichten für alle, die das Hauptspiel nicht nochmal spielen möchten: Ihr müsst nicht mehr zum restlichen Spiel zurückkehren, wenn ihr nicht wollt. Die Quest, die zum neuen Ende führt, wird recht schnell nach der Hauptstory des Addons freigeschaltet.

Keine Angst, wenn ihr den Abspann seht. Nach Abschluss des Addons könnt ihr zurück nach Night City und alles andere erledigen.

Wenn ihr euch also nur auf die Hauptquest konzentriert und dann direkt zum Ende geht, seid ihr in etwa 23 bis 28 Stunden durch. Wenn ihr noch die Nebenquests und andere Aktivitäten mitnehmen wollt, seht ihr das Ende nach etwa 33 bis 43 Stunden.

Für unseren Durchlauf mit einem komplett neuen Charakter ganz von vorne haben wir insgesamt etwa 40 Stunden gebraucht. Einige Neben-Quests sind dabei sogar noch übrig geblieben.

Wie hoch ist der Wiederspielwert?

Ab einer großen Entscheidung in der Hauptstory - die wir euch natürlich nicht spoilern wollen - spaltet sich der Spielverlauf gewaltig. Spieler, die Option A gewählt haben, erleben also etwas komplett anderes als Spieler, die sich für Option B entschieden haben.

Auch der Epilog kann unterschiedliche kleine Nuancen enthalten, je nachdem, welche Missionen ihr schon erledigt und welche Beziehungen ihr in Night City geknüpft habt.

Auch die kleinen Nebenmissionen stellen euch manchmal vor Entscheidungen, aus denen dann wiederum neue Quests entspringen können. Daraus ergibt sich ein hoher Wiederspielwert für das Addon.