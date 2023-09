Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: Wenn ihr nicht aufpasst, versäumt ihr die komplette DLC-Story

Wollt ihr herausfinden, was es mit Solomon Reed auf sich hat, solltet ihr aufpassen - nicht, dass ihr die Geschichte verpasst!

Cyberpunk 2077 hat mit der riesigen Erweiterung Phantom Liberty ordentlich Story-Nachschub bekommen. Der DLC sollte euch locker dreißig Stunden oder mehr beschäftigen – außer, ihr stellt euch in der ersten Mission zu doof an. Dann verpasst ihr nämlich den Großteil der neuen Inhalte.

Wir gehen in diesem Artikel nicht auf Details zu Charakteren und Story ein, gravierende Spoiler braucht ihr also nicht zu befürchten.

So versagt ihr im DLC endgültig

Phantom Liberty startet, nachdem ihr die Hauptquest mit der Gang der Voodoo Boys abgeschlossen habt (»Transmission«). Oder ihr startet direkt aus dem Hauptmenü in den DLC. In beiden Fällen solltet ihr direkt einen Anruf vom neuen Charakter Songbird bekommen, der die Quest »Dog Eat Dog« in euer Journal einträgt. Damit beginnt die Hauptstory von Phantom Liberty.

Schon nach kurzer Zeit bekommt ihr die Aufgabe, President Myers von der NUSA zu retten. Und genau hier könnt ihr euch Vs Zukunft ordentlich verbauen: Wer bei der Autofahrt zu lange bummelt oder erstmal eine andere Quest erledigen will, versagt bei der Rettung und bekommt eine spezielle Cutscene mit Johnny zu sehen.

Anschließend geht es nicht mehr mit der neuen Story weiter. Ihr könnt euch zwar noch in Dogtown umschauen und dort Nebenquests erledigen – aber ihr versäumt dann jede Menge spannender Ereignisse rund um Songbird, Solomon Reed (Idris Elbas Charakter) und Johnny. Also drückt lieber aufs Gaspedal!

Es gibt noch einen weiteren Weg, wie ihr euch aus dem DLC aussperrt: In der Mission »Lucretia My Reflection« fragt euch Reed, ob ihr weitermachen oder doch lieber verschwinden wollt. Wenn V darauf besteht, mit der Geschichte nichts zu tun haben zu wollen, scheitert die Mission und ihr könnt nicht mit der Hauptstory fortfahren.

Was mache ich, wenn ich mich aus der Hauptquest ausgesperrt habe? Keine Sorge, es ist nicht alles verloren, das Spiel speichert für euch automatisch vor Beginn der Mission »Hole in the Sky«. Sucht also einfach den richtigen Spielstand, ladet neu und schließt die Mission wie vorgesehen ab.

Ihr solltet auch an anderer Stelle dringend gut aufpassen: In Cyberpunk 2077 ist nach dem riesigen 2.0-Update eine bestimmte Dialogzeile verbuggt: Sie kann euren ganzen Spielstand zerschießen.

Habt ihr schon mit Phantom Liberty angefangen? Wenn ja, ist euch ein kleiner Fauxpas in der Myers-Quest passiert oder habt ihr alles gleich wie im Lehrbuch abgeschlossen? Oder wartet ihr noch auf das Wochenende oder euren nächsten Urlaub, bis ihr mit dem DLC loslegt? Schreibt es uns gern in die Kommentare!