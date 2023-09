Cyberpunk 2077: Wählt auf keinen Fall diese Dialogoption, sonst zerschießt sie euer Spiel

Dass Johnny Silverhand euch in Cyberpunk 2077 allmählich das Hirn frittiert, gehört ja durchaus zum Plan von CD Projekt Red, allerdings ist die Quest Automatic Love zu Beginn von Akt 2 dafür doch ein bisschen arg früh. Während dieses Jobs könnt ihr euch zum aktuellen Zeitpunkt - das eigentlich großartige Update 2.0 ist frisch erschienen - durch die falsche Dialogoption euren Spielstand zerschießen.

Was passiert konkret? Wenn ihr bereits ein paar Spielstunden auf der Uhr habt, dann wisst ihr, wie sich Johnny Silverhand regelmäßig auf V auswirkt. Eure Sicht wird verschwommen, blaue Schleier flimmern durchs Bild, alles flackert. Ein Bug kann dazu führen, dass diese Sicht nie wieder aufhört - und das macht das Weiterspielen zu einem ziemlichen Albtraum.

Besonders blöd: Gerade Neulingen fällt der Bug manchmal gar nicht auf, weil sie denken, das Flimmern gehört sicherlich irgendwie zur Quest. Sie spielen munter weiter und müssen irgendwann stundenlangen Spielfortschritt in die Tonne klappen.

Deshalb: Folgt unserem kleinen Guide, wir verraten euch die exakte Stelle, denn der Bug lässt sich kinderleicht vermeiden, falls ihr wisst, worauf ihr achten müsst.

Wie vermeide ich den Bug?

Im Rahmen der Quest Automatic Love müsst ihr euch an die Fährte der verschwundenen Evelyn Parker heften und für Judy das Clouds infiltrieren. Ganz am Ende der Quest sprecht ihr mit Johnny, der euch gegenüber noch in der Nacht zuvor alles andere als sympathisch eingestellt war. Ihr könnt zwischen zwei Optionen wählen:

Asked you - what the hell do you want? / Ich hab gefragt, was du von mir willst. Fucked in the head worse than me. / Du bist durchgeknallter als ich.

Wählt auf keinen Fall Option 2! Auf Reddit warnen diverse User davor, aber auch unsere Testerin Natalie konnte den Fehler in Update 2.0 reproduzieren. Vor dem Dialog Alkohol zu trinken und euch damit die Sicht zu verwischen, hilft ebenfalls nicht - weder im echten Leben, noch im Spiel. Aktuell gibt es keinen Fix für den Fehler.

Die gute Nachricht: Dialogoption 1 zu wählen, hat keinerlei negative Konsequenzen. Die Dialogoption gibt euch bloß die Möglichkeit, Vs Charakter ein bisschen granularer zu modulieren zwischen einer aggressiven und einer weniger aggressiven Variante. Ihr verbaut euch damit allerdings keine weiteren Questwege. Mehr hilfreiche Tipps zu Cyberpunk 2077 und Phantom Liberty findet ihr hier:

Das Problem betrifft euch logischerweise nur, wenn ihr zum Launch von Phantom Liberty auch das Grundspiel nochmal neu erleben wollt - wozu wir übrigens durchaus raten können, denn mit 2.0 lohnt sich auch das ursprüngliche Cyberpunk 2077 durch all die neuen Features und Überarbeitungen wieder auf ganz neue Art und Weise.