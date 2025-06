»Sie sieht fürchterlich aus, ich liebe es!« - Cyberpunk-Charakter, der es nicht ins Spiel geschafft hat, sorgt bei Fans für Gänsehaut

Der Wahrsagerin wären wir fast in Phantom Liberty begegnet. (Design von Marthe Jonkers)

In der dystopischen Zukunft von Cyberpunk 2077 kann jeder, der über das nötige Kleingeld verfügt, seinen Körper nach Belieben ändern. Während sich manche Menschen nur eine Cyberhand oder ein Cyberauge einbauen lassen, gehen andere noch viel weiter. So auch die Wahrsagerin, eine Figur mit einzigartigem Design, die es nie ins Spiel geschafft hat.

Verdammt cool

Die Wahrsagerin (englisch Fortuneteller) sollte ein NPC in der großen Erweiterung Phantom Liberty werden. Sie wäre eine Netrunnerin gewesen, die jede Menge Cyberware direkt in ihren Kopf eingebaut hat:

Marthe Jonkers, die Künstlerin hinter dem außergewöhnlichen Design erklärt zu den Bildern, die sie auf Artstation.com gepostet hat:

Ein frühes Konzept der mysteriösen Wahrsagerin ... Während ich über die Typen von Händlern nachgedacht habe, die ihr auf den Märkten von Dogtown treffen würdet, war die Wahrsagerin eine der Ideen: Eine stark augmentierte Netrunnerin, deren Gehirn quasi mit Kabeln und Verbindungen zum Cyberspace ersetzt wurde. Sie hätte euch mit jeder Information versorgen können, von der ihr gar nicht wusstet, dass ihr nach ihr sucht.

Auf Reddit sorgen die Bilder der Wahrsagerin für Begeisterung. Fans hätten ihr Design definitiv gerne im Spiel gesehen:

Wir brauchen wirklich mehr fertige Chrome-Junkies, mit denen wir ganz normal interagieren können. Herold kann diese Nische nicht für immer alleine vertreten. OneSaltyStoat

Sie sieht fürchterlich aus, ich liebe es! Ich wünschte, sie hätten es [im Spiel] gelassen WaterWise5632

Ich hoffe wirklich, dass Orion [Cyberpunk-Nachfolger] mehr mit dieser Art von Cyber-Horror macht. [...] Diese Welt hat so viel Material für furchterregende Dinge. Dieses Konzept speziell erinnert mich an Deus Ex: Mankind Divided oder Observer. lisbon_OH

Darauf, warum die Wahrsagerin es am Ende doch nicht ins Spiel geschafft hat, verrät Marthe Jonkers in ihrem Post nichts. Wir werden also wohl nie mehr über ihre Geschichte erfahren.

Immerhin wird es aber noch neue Inhalte für Cyberpunk 2077 geben: Denn entgegen aller Erwartungen kündigten die Entwickler kürzlich das Update 2.3 an, zu dem es im Verlauf des Monats noch weitere Infos geben soll. Wir halten euch auf dem Laufenden, auch wenn wir keine allwissenden Netrunner sind.