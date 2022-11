Cyberpunk 2077: Patch-Comeback des Rollenspiels zahlt sich für CD Projekt Red auch finanziell aus

Dank der letzten Updates, der Netflix-Serie Edgerunners und dem ein oder anderen Sale gingen die Spielerzahlen von Cyberpunk 2077 in den letzten Monaten durch die Decke. Doch nicht nur das: Aus dem neuesten Finanzbericht von CD Projekt Red geht hervor, dass sie die Rehabilitierung des Rollenspiels auch finanziell ausgezahlt hat.

Das verraten die offiziellen Zahlen

Tatsächlich konnte das Studio mit dem erfolgreichsten dritten Quartal in der 28-jährigen Geschichte von der übergreifenden CD Projekt Group einen hauseigenen Rekord brechen - wie CFO Piotr Nielubowicz (via VGC) bekannt gibt. Und dabei hat dediziert das Entwicklerstudio CD Projekt Red einen entscheidenden Anteil zum Unternehmenserfolg beigetragen.

Konkret konnte die CD PR in Q3 2022 Umsätze von circa 54,3 Millionen US-Dollar erzielen, während sich ein Nettogewinn von circa 21,8 Millionen US-Dollar für die gesamte Gruppe ergibt. Das Gesamtunternehmen erreichte damit eine Profitabilität von 40 Prozent, CD Projekt Red selbst sogar 47 Prozent.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Was sind die Gründe dafür?

Nielubowicz persönlich schreibt den Erfolg und den gebrochenen Rekord sogar dediziert den starken Verkaufszahlen von Cyberpunk 2077 zu. Der Veröffentlichung von Patch 1.6, der Push durch die Popularität der Netflix-Serie Cyberpunk: Edgerunners und ein zeitnaher Sale zum Rollenspiel ließ die Verkaufs- und Spielerzahlen in dem Zeitraum nach oben schießen.

Nach dem desaströsen Launch Ende 2020 hat sich dank anhaltendem Support die Wahrnehmung gegenüber Cyberpunk 2077 und auch CD Projekt Red spürbar gewandelt - wie es sich zum Beispiel auch in den User-Reviews auf Steam widerspiegelt. Davon profitiert nun das Entwicklerstudio auch finanziell.

Wie genau sich Cyberpunk 2077 nach Patch 1.6 eigentlich spielt, könnt ihr übrigens in Heikos Erfahrungsbericht nachlesen:

27 37 Cyberpunk 2077 nach Patch 1.6 Wie frisch fühlt sich das RPG an, wenn man es schon durchgespielt hat?

So geht es weiter

Der Support von Cyberpunk 2077 ist noch nicht am Ende angelangt. CD Projekt Red ließ beispielsweise bereits durchblicken, was kommende Patches und Updates liefern sollen. Mit Phantom Liberty steht außerdem 2023 der erste und einzige Story-DLC für Cyberpunk 2077 an, der sogar Keanu Reeves in der Rolle von Johnny Silverhand zurückbringt.

Den ersten Trailer zu Phantom Liberty könnt ihr euch wie folgt ansehen, alle wichtigen Infos zur großen Erweiterung für Cyberpunk 2077 haben wir ebenfalls für euch zusammengefasst.

0:58 Cyberpunk 2077: Großes Story-Addon Phantom Liberty im ersten Teaser Trailer vorgestellt

Alle neuen Cyberpunk- und Witcher-Spiele: Außerdem dürfen sich Fans auch über neue Cyberpunk- und vor allem Witcher-Spiele freuen. Was genau CD Projekt Red für die Zukunft plant, entnehmt ihr dieser Übersicht:

77 7 Witcher und Cyberpunk Alle neuen Spiele, an denen CD Projekt Red aktuell arbeitet

Das Comeback von Cyberpunk 2077 und CD Projekt Red reißt nicht ab. Was haltet ihr von den jüngsten Entwicklungen und wie sich das Rollenspiel in den Augen der Presse und Spieler rehabilitieren konnte? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!