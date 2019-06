Rollenspieler aus aller Welt warten auf den Cyberpunk-2077-Release - doch ist der Termin noch für 2019 geplant oder ist mit einer Veröffentlichung erst 2020 zu rechnen? Entwickler CD Projekt Red selbst soll lange an einem Datum im aktuellen Jahr festgehalten haben - doch letztendlich sei ein 2019-Release von Cyberpunk 2077 als »unrealistisches Ziel« eingeschätzt worden.



Das berichtet jedenfalls der üblicherweise gut informierte Kotaku-Redakteur Jason Schreier und beruft sich dabei auf Quellen mit Wissen über den Fortschritt des Projekts. Seiner Aussage zufolge haben ihm drei Quellen angetragen, dass Cyberpunk 2077 für 2019 geplant war.

Cyberpunk 2077 wird CD Projekts Meisterstück - Alle Artikel & Videos zum Rollenspiel

Schreier selbst vermutet für die E3 2019 eine von zwei Varianten:

Basierend auf seiner eigenen Einschätzung der Lage und Gesprächen mit Branchenkennern sowie CD-Projekt-Mitarbeitern schließt der Spielejournalist nur eins kategorisch aus: Dass Cyberpunk 2077 tatsächlich noch 2019 erscheint.

This has gotten a lot of Reddit attention so some clarity: I've heard from three sources that Cyberpunk was aiming for 2019, but belief around the studio was that it was an unrealistic target. I expect first half 2020 or maybe even an E3 announcement of 2019, then a delay to 2020 https://t.co/8QsOatEFfJ