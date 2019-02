Heutzutage scheinen immer mehr große Publisher von der E3 als wichtigster Spielemesse der Welt abzurücken. Nintendo fährt mit seiner Direct ein eigenes Programm, EA veranstaltet die EA Play und sogar Sony verzichtet 2019 auf die eigene Messepräsenz. Doch ein Spiel wird definitiv vertreten sein: Cyberpunk 2077.

Das teilte Entwickler CD Projekt jetzt via Twitter den Fans mit. Wie genau das Aufgebot aussehen wird, weiß allerdings noch niemand. Da CD Projekt das Spiel nicht nur entwickelt, sondern auch vertreibt, dürften große Gameplay-Ankündigungen wohl wie 2018 auf der Pressekonferenz von Microsoft stattfinden. Auf der vergangenen E3 sorgte Cyberpunk 2077 hier für einen fulminanten »Hack« der Messepräsentation.

For those of you asking, yes, we will be at E3 this year.