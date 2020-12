Cyberpunk 2077: CD Projekt könnte wegen Irreführung verklagt werden

Die schlechten Nachrichten rund um Cyberpunk 2077 reißen nicht ab. Erst sorgte ein katastrophaler technischer Zustand auf Last-Gen-Konsolen zur anschließenden Entfernung des Spiels aus dem Playstation-Store durch Sony. Jetzt kündigt sich auch noch juristischer Ärger für CD Projekt an.

Der polnische Anwalt Mikolaj Orzechowski ist Investor von CDPR und prüft derzeit eine Sammelklage auf Basis der Straftat der Irreführung. Konkret soll CD Projekt Red das Spiel bewusst falsch beworben haben, um finanzielle Vorteile zu erzielen, sprich Investments anzukurbeln.

In den USA droht ebenfalls juristischer Ärger: Die Anwaltskanzlei Wolf Haldenstein Adler Freeman & Herz LLP erklärte per Pressemeldung, zur Stunde die Möglichkeit zu untersuchen, eine Sammelklage anzustoßen. Hier geht es darum, dass CD Projekt Cyberpunk 2077 bewusst in einem falschen Licht dargestellt haben soll, um Aktionäre zu täuschen. Genau die will die Anwaltskanzlei jetzt vertreten.

Bisher prüfen die jeweiligen Parteien aber nur, ob sie Klage gegen CD Projekt einreichen wollen. Zur konkreten Einreichung kam es bisher noch nicht.

Was Cyberpunk jetzt liefern muss, klären wir in einem aktuellen Video:

CD Projekt an der Börse im Sinkflug

Die schlechten Nachrichten um den fehlerbehafteten Konsolen-Release, aber auch Bugs und Probleme bei der PC-Version, machen sich für Aktionäre von CD Projekt an der Börse bemerkbar.

An der Frankfurter Börse fiel das Papier von CD Projekt von über 80 Euro am 10. Dezember auf unter 60 Euro am 21. Dezember. Hier ließen sich anscheinend viele Aktionäre von den zahlreichen Negativmeldungen verunsichern.

Auch aus Spielersicht sind die Release-Probleme bedauerlich, obwohl PC-Spieler noch vergleichsweise wenig zum Ärgern haben. Dennoch tauchten zum Release von Cyberpunk 2077 Probleme auf, die uns in der Testversion erspart blieben, weshalb wir Cyberpunk 2077 im GameStar-Test nachträglich abwerten mussten.

Neben vielen Entschuldigungen haben die Entwickler bereits eine Reihe von Updates versprochen, wovon die ersten bereits ausgerollt wurden. So adressiert das riesige Update 1.05 für CP77 schon viele der technischen Fehler, wenn auch nicht alle.

Wer bisher eher Glück hatte und Cyberpunk 2077 ohne größere Probleme spielen kann, der findet in unserem Guide-Hub viele hilfreiche Artikel:

Wer trotz versprochenen Updates nicht zufrieden ist und Cyberpunk 2077 zurückgeben möchte, dem wollen die Entwickler helfen und haben dafür eine eigene E-Mail-Adresse eingerichtet.