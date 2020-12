Cyberpunk 2077 ist momentan nicht nur auf den Konsolen von gravierenden Problemen geplagt, weswegen viele Spieler von Rückerstattungen Gebrauch machen. Auf auf dem PC läuft es technisch ebenfalls nicht immer rund und Fans warten fieberhaft auf Patch 1.05.

Und es bleibt nur zu hoffen, dass sich das kommende Update zwei ganz bestimmten Skills des Rollenspiels annimmt: Die Fähigkeiten »Tomahawk« und »Recycling« bereiten euch im aktuellen Zustand des Spiels mehr Probleme, als dass sie euch nutzen. Wir sprechen an dieser Stelle eine explizite Warnung aus, die Verwendung beziehungsweise den Kauf dieser Skills unbedingt zu überdenken!

Zwei Skills, die in Cyberpunk 2077 Probleme machen

Warum bei Tomahawk Vorsicht geboten ist

Was bewirkt der Skill? Den Skill Tomahawk findet ihr im Coolness-Attribut im Unterpunkt Stealth. Dieser Skill erlaubt euch, Messer als Wurfgeschosse einzusetzen, um so schnell und effizient Gegner auszuschalten. Tomahawk bietet sich natürlich dafür an, wenn ihr schleichend und bedeckt vorgehen wollt.

Wo liegt das Problem? In Cyberpunk 2077 gibt es aktuell keine dedizierten Wurfwaffen. Stattdessen könnt ihr dafür ausschließlich Nahkampfwaffen verwenden, die sich der Klasse Messer zuordnen. Allerdings ist jedes Messer für immer verloren, wenn ihr es ein einziges Mal durch die Gegend schmeißt - das Aufheben der Waffe ist aktuell nicht möglich. Besonders ärgerlich ist das, weil euch das Spiel nicht davor warnt, weshalb Spieler sehr einfach in diese Falle tappen können.

Das bedeutet konkret: Habt ihr besonders wertvolle, starke oder sogar einzigartige Messer ausgerüstet, habt ihr sicher keinen Bock darauf, euch für immer von ihnen zu verabschieden. Ebenso problematisch ist, dass durch den Skill die Block- durch die Wurffunktion ersetzt wird. Wenn ihr also bevorzugt mit Messern kämpft, verschlimmbessert ihr damit den Umgang mit der Waffe eurer Wahl.

Was ist die Lösung? Das Werfen von Messern kann in Cyberpunk 2077 durchaus nützlich sein - gerade für Stealth-Spieler. Deswegen raten wir euch dazu, solltet ihr den Skill bereits besitzen oder trotzdem verwenden wollen, einfach sämtliche Billig-Messer zu behalten, anstatt sie zu zerlegen oder zu verkaufen. Für den Nahkampf mit Klingen könnt ihr immerhin auch noch Macheten oder Katanas verwenden.

Warum bei Recycling Vorsicht geboten ist

Was bewirkt der Skill? Den Skill Recycling findet ihr im Technik-Attribut im Unterpunkt Techie. Dieser Skill verleiht euch die Fähigkeit, sämtlichen Junk, den ihr aufsammelt, automatisch in seine Komponenten zu zerlegen. Eigentlich recht praktisch, generiert ihr so meist wertvollere Items für den Verkauf oder das Crafting.

Wo liegt das Problem? Die Beschreibung des Skills hält, was sie verspricht. Recycling bringt jedoch die Gefahr mit sich, dass auch wertvollere Gegenstände zerlegt, die euch mehr Geld beim direkten Verkauf bringen würden. Gerade zu Beginn des Spiels kann das durchaus ärgerlich sein, wenn sowieso Geldmangel besteht. Auch davor warnt das Spiel euch leider nicht.

Was ist die Alternative? Legt euch den Skill erst zu, sobald ihr weiter im Spiel fortgeschritten seid und ihr euch um Geld sowieso keine Sorgen mehr machen müsst. Zu Beginn von Cyberpunk 2077 würden wir aber euch eher davon abraten.

Was tun, wenn ich mich verskillt hab?

Solltet ihr euch bereits Recycling und Tomahawk zugelegt haben, ist noch nicht der komplette Spielstand verloren. Dafür gibt es eine einfache, wenn auch recht teure Lösung: Eure kompletten Skills könnt ihr jederzeit zurücksetzen, wenn ihr einen der vielen Ripper Docs in Night City aufsucht und ihm 100.000 Eurodollar auf den Tisch knallt.

Das ist natürlich nicht gerade billig und keine Investition, die ihr zu Beginn des Spiels tätigen solltet. Falls ihr euch unabhängig von Tomahawk und Recycling verskillt habt, solltet ihr diese Option keineswegs außer Acht lassen.