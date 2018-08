Bis zum Release von Cyberpunk 2077 wird es wohl noch etliche Monate dauern, aber Diskussionen und Analysen rund um das neue Spiel der Witcher-Entwickler von CD Projekt Red sorgen dennoch schon jetzt für spannende Enthüllungen. Nachdem vor Kurzem das erste Gameplay-Video des neuen Ego-Shooters veröffentlicht wurde, kam zum Beispiel die Frage auf, ob sich die Schadenszahlen in den Schießereien abschalten lassen oder nicht.

Und nun haben wir die Antwort: Ja, die rot aufploppenden Zahlen über unseren Gegnern können jederzeit deaktiviert werden. Und es wird sogar noch besser. Offenbar lassen sich nicht nur die Schadensanzeigen, sondern noch viele weitere Elemente des HUDs in Cyberpunk 2077 ganz nach Belieben an- oder abschalten.

Diese Info stammt von Marcin Momot, dem Community Lead von CD Projekt Red, der sowohl im offiziellen Spielforum als auch via Twitter von den Fans mit Fragen durchlöchert wurde. Das Originalzitat von Momot auf die Frage hin, ob die Schadenseinblendungen auch abschaltbar sein werden, lautete dort: »Das ist genau unser Plan. Viele der HUD-Elemente (inklusive der Schadenszahlen) werden optional sein.«

We are planning on allowing players to turn off/on a lot of the HUD elements. — Marcin Momot (@Marcin360) August 25, 2018

Offenbar planen die Entwickler also nicht nur, uns innerhalb der Spielwelt Night City etliche Freiheiten zu gewähren, sondern auch bei den Spieloptionen. Was Cyberpunk 2077 sonst noch alles können soll, erfahrt ihr in unter anderem in unserem Special mit unseren fünf wichtigsten Erkenntnissen der Gamescom-Demo.

